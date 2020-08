Victor et Célia - la critique du film

Résumé : Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une grande franchise. Il décide de monter son salon de coiffure et propose à Célia, une ex perdue de vue, de le suivre dans son aventure. Elle accepte de s’associer à condition que cela reste strictement professionnel. Bien vite, au milieu des paperasses, des charges, des réglementations et de tous les obstacles liés à la création d’une petite entreprise, les troubles amoureux resurgissent du passé et entraînent les deux jeunes associés dans une spirale sentimentale échevelée…

Critique : Il suffit de lire quelques titres de la filmographie de Pierre Jolivet (Ma petite entreprise, Zim and Co, La très très grande entreprise) pour se rendre compte que le monde du travail occupe une place importante dans son cinéma. Victor et Célia raconte l’histoire de deux jeunes urbains insatisfaits de leurs carrières professionnelles. Le premier voulait ouvrir son salon de coiffure avec son meilleur ami, mais se retrouve avec de graves problèmes financiers suite au décès soudain de celui-ci. La seconde aimerait se tirer d’une chaîne de salons de coiffure dont elle se sent prisonnière, notamment à cause d’un patron qui lui colle des mains aux fesses. Et comme l’annoncent titre et affiche, la romance de ces deux héros, qui avaient déjà vécu une histoire d’amour par le passé, ne va pas les aider dans la création de leur propre affaire.

L’entreprise de Pierre Jolivet est claire : montrer en quoi monter un business, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un métier artisanal comme la coiffure est un exercice périlleux. Le film vaut moins pour sa mise en scène, qui n’a rien de remarquable, que pour son récit : d’abord, des dialogues ultra croustillants et frais comme une bonne salade de crudités, qui donnent souvent la banane ; nombre de péripéties illustrant la difficulté à trouver du capital, des banques, des investisseurs prêts à vous accompagner financièrement pour vous permettre de vous installer et de vous développer ; enfin, quelques situations cocasses font mouche, comme cette séquence où Célia découvre que sa grand-mère vend des boulettes de viande au noir dans son immeuble.

La distribution est très réussie. À belle alchimie entre les personnages, belle alchimie entre les acteurs, et inversement. Arthur Dupont et Alice Belaïdi semblent en parfaite osmose ; le personnage de Monsieur Poitrenoux, homme d’affaires naïf et un peu empoté, est très bien campé par Pasquale D’Inca, tandis que Bénabar, hilarant en comptable extravagant et débrouillard, est la grande surprise du casting.

L’efficacité du récit et les comédiens pleins d’entrain sauvent le film d’une mise en scène invisible.