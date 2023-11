Les algues vertes - Pierre Jolivet - critique + test Blu-ray

Résumé : À la suite de morts suspectes, Inès Léraud, jeune journaliste, décide de s’installer en Bretagne pour enquêter sur le phénomène des algues vertes. À travers ses rencontres, elle découvre la fabrique du silence qui entoure ce désastre écologique et social. Face aux pressions, parviendra-t-elle à faire triompher la vérité ?

Critique : On a tous entendu parler des dégâts commis par le développement d’une algue dans les Côtes d’Armor. Pour autant, peu savent que cette algue, issue des déjections des porcs élevés de façon intensive, a tué des femmes et des hommes et continue de détruire la santé des Bretons, au risque de faire échec au tourisme et à son économie agro-alimentaire. Pierre Jolivet a dans sa carrière de réalisateur une appétence particulière à dénoncer les dysfonctionnements de la société. Il choisit une nouvelle fois un ton attachant, simple, à travers le couple de cette journaliste et de cette enseignante qui s’installent en Bretagne afin que la première puisse mener une enquête de fond sur ce péril écologique. Le film va droit au but qu’il poursuit. Pour autant, la mise en scène évite les coups de poing. Elle laisse le spectateur se faire une idée des enjeux qui s’opposent : celui de toute une population bretonne qui vit de l’industrie agroalimentaire et celui d’un scandale de santé publique.

Copyright Haut et Court

Céline Sallette est rare sur les écrans. Elle interprète ici une journaliste engagée, pétillante, et courageuse qui tente, grâce à des reportages radiophoniques, de faire valoir aux yeux du monde, les risques que la population encourt avec ces algues vertes qui exhalent un gaz mortel. Elle partage sa vie avec une enseignante condamnée à corriger des copies de baccalauréat. Le long-métrage lie habilement les paysages bucoliques et envoûtants de la Bretagne, et le cauchemar d’une pollution illimitée, provoquée par le déversement des déjections de porcs dans les rivières. Les maisons typiques de granit perdent alors tout le charme qu’on leur connaît et on ne voit plus que le spectre d’une mort certaine qui hante les villageois.

Pierre Jolivet n’a plus rien à prouver dans son métier de réalisateur. Il brandit un sujet exigeant, sévère, au risque sans doute de subir à son tour les pressions des lobbys agricoles et des syndicats corporatistes. Le cinéaste ne se cache pas derrière les jolis paysages de Bretagne. Il affronte la dureté des paysans, l’omerta qui mine les relations sociales dans les villages costarmoricains. Il dénonce la complicité politique, européenne, au nom d’une économie fragile et concurrentielle. En même temps, Les algues vertes se regarde comme un film policier, et même une romance sentimentale entre les deux jeunes femmes qui décident de s’installer en Bretagne. Le film va à la rencontre de personnages attachants, courageux, qui caractérisent si bien la région bretonne. Le spectateur ressort avec le constat que les combats militants des lanceurs d’alerte ne sont pas vains, et que la jeunesse d’aujourd’hui porte l’espoir d’un monde qui devrait s’améliorer durablement.

Les algues vertes est un film finalement optimiste et réjouissant, en dépit du sujet grave qu’il aborde. Les actrices principales y sont pour beaucoup, apportant à la narration une certaine douceur de vivre et une très belle représentation de l’amour. Le conte côtoie le drame de la pollution des eaux, avec en toile de fond, une justice qui peine encore à faire gagner le droit.

Laurent Cambon

Le test Blu-ray

Image :

L’image, sans s’embarrasser d’effets spéciaux inutiles, a de quoi nous réjouir. Les plans sur les algues vertes sont suffisamment suggestifs. De la magnifique Bretagne aux scènes en intérieur, l’éclairage et la photographie ont su s’adapter avec brio.

Son :

C’est du classique au niveau des choix proposés entre le traditionnel Français 2.0 et le plus immersif Français 5.1. L’ensemble est cohérent et permet à cette investigation autour d’un scandale écologique de nous captiver avec une grande efficacité.

Supplément :

Un court-métrage de Clode Hingant, Mona Lisier (12 minutes, 2004), en dépit de sa qualité indéniable et de son casting alléchant (nous pouvons citer comme actrice majeure Clémentine Célarié), ne suffit pas, à lui tout seul, à satisfaire notre cinéphilie insatiable.

Éric Françonnet