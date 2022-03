Viens je t’emmène - Alain Guiraudie - critique

Résumé : A Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d’Isadora, une prostituée de cinquante ans, mais elle est mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre d’une attaque terroriste, Selim, un jeune sans-abri se réfugie dans l’immeuble de Médéric provoquant une paranoïa collective. Tout se complique dans la vie de Médéric, tiraillé entre son empathie pour Sélim et son désir de vivre une liaison avec Isadora.

Critique : Les deux dernières œuvres d’Alain Guiraudie L’Inconnu du lac et Rester vertical étaient des hymnes non dissimulés aux ébats gays entre jeunes et vieux. Dans ce film présenté en ouverture du Festival de Berlin, le cinéaste ouvre la voie à des personnages féminins forts, dont essentiellement une prostituée avancée en âge, Isadora, dont le personnage principal tombe amoureux. Le scénario se plaît à accumuler les scènes ambiguës où l’on ne sait plus dans ce réel sublimé par la narration, quelles sont les identités véritables des uns et des autres. Car Guiraudie est un magicien du renversement narratif. Le récit fuit toute velléité de simplisme pour offrir des scènes de vie où les personnages sont tout à la fois victimes et auteurs de leurs aventures pour le moins décalées.

Copyright Les Films du Losange

Le long-métrage est tourné à Clermont-Ferrand. Les familiers de la capitale du centre de la France reconnaîtront la fameuse place de Jaude qui subit un attentat terrible. Deux des terroristes ont succombé à leur attaque, alors qu’un troisième est en fuite. Il pourrait être ce jeune garçon maghrébin, très sensuel, qui supplie Médéric, personnage central du film, de lui offrir une place pour dormir dans le hall de son immeuble. On ne peut s’empêcher de penser que cette rencontre fortuite débouchera sur une longue scène de sexe comme Guiraudie aime le faire. En réalité, si parfois les dialogues jouent de l’ambiguïté des rôles et des places de chacun, le regard du cinéaste reste centré sur la relation hétérosexuelle entre Isadora et Médéric. Mais rien n’est figé. Les stéréotypes s’invitent dans une histoire à la limite de l’absurde où tous les personnages participent à tronquer l’imagination.

Copyright Les Films du Losange

Viens je t’emmène joue avec le style épuré et inventif d’un cinéma à la Bruno Dumont. Il y a beaucoup de candeur et de désinvolture dans cette histoire d’amours multiples, avec au cœur, un attentat que les journaux télévisés se délectent à répéter à longueur de journée et à transformer. En ce sens, le propos est très moderne. Garaudie critique les discriminations, la place des médias télévisés. Il regarde aussi une jeunesse désenchantée qui ne se préoccupe pas de norme ou de bien-pensance. Il juge les adultes durement, à l’exception peut-être d’Isadora qui cultive la liberté sexuelle et intellectuelle comme mode d’existence. Mais l’intérêt du film s’arrête toutefois à une mise en scène assez racoleuse et des facilités d’écriture qui font parfois pencher le film vers le ridicule.