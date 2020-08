Vilaine - la critique

Résumé : Mélanie est une fille trop gentille. Sa mère, son patron, ses copines, sa voisine et même le chien de sa voisine le savent... et en profitent. Un jour, suite à une ultime humiliation, Mélanie décide de changer. Désormais elle va se venger de tout ceux qui lui ont pourri la vie. Sauf que la méchanceté, ça ne s’apprend pas en deux jours, surtout quand on a été une gentille fille toute sa vie...

Critique : Au départ, l’objectif des deux auteurs était de réaliser grosso modo un conte acidulé anti-Amélie Poulain (le personnage de Marilou Berry s’appelle Mélanie Lupin...) avec un humour « à l’américaine » lorgnant du côté de l’irrévérence jouissive des frères Farrelly, Judd Apatow, Ben Stiller et consorts. C’est bien beau mais c’est raté. Une fois de plus, le syndrome « yé-yé » a encore frappé. En effet, à l’image de nos piètres artistes des années 60 qui réinterprétaient des tubes américains en français, et avec une bonne dose d’édulcorants, nos deux réalisateurs téméraires nous servent une comédie pas drôle, terriblement prude et inoffensive, à l’humour beauf (blagues vaseuses éculées) et aux références musicales atrocement datées. Bref, il s’agit d’une vilaine petite chose cinématographique très éloignée de la volonté de départ et des idoles citées plus haut, sauf si, bien sûr, l’hilarité vous submerge lorsque vous voyez un personnage mettre un chat dans une poubelle (wouah elle est vraiment trop méchante cette Mélanie !).

Que dire de l’interprétation si ce n’est que les acteurs en font des caisses. Tous ces cris, toutes ces grimaces et autres gesticulations pour un résultat comique quasiment nul, c’est vraiment du gâchis. Nous n’en dirons pas plus pour éviter de passer pour les vilains de service.

Au final, après L’île aux trésors, pour mémoire la pire comédie de l’année 2007, voici probablement un sérieux prétendant au titre pour 2008. Dans le même genre, nous préférons encore revoir le Serial lover de James Huth. Tout est dit.