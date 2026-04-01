Vivaldi et moi - Damiano Michieletto - critique

Résumé : Au début du XVIIIe siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cecilia, vingt ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale.

Critique : Ce film faussement consacré à Antonio Vivaldi s’impose d’emblée par sa sobriété souveraine, sa rigueur formelle et une efficacité narrative qui refusent toute tentation d’esbroufe. Œuvre d’un homme de théâtre, il en conserve la discipline : pas d’effets superflus, ni de trompe-l’œil tapageur, mais une mise en scène épurée qui privilégie la présence, le geste et la parole. Cette économie de moyens n’exclut pourtant pas une certaine malice ironique, presque espiègle, qui affleure notamment dans des moments inattendus — tel ce portrait du roi du Danemark, dont l’excentricité n’est pas sans rappeler les fantaisies visuelles de Federico Fellini. Le rapprochement n’est pas anodin : tous deux puisent dans un même humus, ce terreau fertile entre théâtre et cinéma, où l’artifice devient révélateur plutôt que dissimulateur.

© 2025 Moana Films. Tous droits réservés.

Le récit se concentre sur les années que le compositeur passe à l’Ospedale della Pietà, institution où il enseigne à de jeunes orphelines. De cette matière historique relativement ténue, le film tire une méditation subtile sur la création et la condition de l’artiste. Le portrait de Vivaldi y est d’une ambivalence saisissante : génie musical incontestable, il semble paradoxalement entravé dans sa vie sociale et morale. Dans une Venise dominée par l’aristocratie, il bénéficie d’une position enviable, mais cette sécurité même engendre une forme de timidité existentielle, une hésitation chronique à affronter les risques. Le film ose ainsi le dépeindre non comme un héros flamboyant, mais comme un homme fragile, parfois pusillanime — un lâche.

Face à lui, le personnage de Cecilia incarne une force contraire. Élève prodige, elle oppose à la prudence de son maître une détermination farouche : par amour de la musique, elle refuse un mariage avantageux avec un général noble. Ce geste de refus devient un acte d’émancipation, mais aussi une affirmation de la musique comme nécessité intérieure, irréductible aux logiques sociales.

La mise en scène épouse cette tension avec une délicatesse picturale remarquable. Chaque séquence semble composée comme une miniature : scènes précieuses, cadrages ciselés, lumières diaphanes. L’image évoque parfois des aquarelles aux teintes pastel, ou encore la grâce suspendue du Printemps de Botticelli. Cette esthétique raffinée confère au film une dimension presque tactile, où le regard est invité à savourer la texture du temps.

© 2025 Moana Films. Tous droits réservés.

Mais c’est surtout par son rapport à la musique que l’œuvre se distingue radicalement. Loin d’un usage décoratif ou illustratif, la partition devient le principe structurant du récit. Les échos des Quatre saisons ne sont pas de simples citations : ils irriguent la dramaturgie, dialoguent avec les personnages, modèlent le rythme même du film. À cet égard, la contribution du compositeur Fabio Massimo Capogrosso est déterminante. En imaginant une période peu documentée de la vie de Vivaldi, il élabore une musique originale d’inspiration baroque, à la fois fidèle et inventive, qui prolonge l’esprit du maître sans jamais sombrer dans l’imitation servile.

Ce positionnement esthétique tranche nettement avec certaines dérives du cinéma hollywoodien contemporain, souvent prompt à confondre modernité et spectacularisation outrancière. Là où d’autres productions imposent une vision saturée, ce film revendique une ascèse formelle, refusant la « mauvaise éducation du goût » qui érige l’excès en norme.

Cette œuvre s’impose comme un récit raffiné et profondément incarné, où la rencontre du théâtre et du cinéma engendre une forme d’épure rare. À travers la figure complexe de Vivaldi et la trajectoire émancipatrice de Cecilia, elle interroge avec finesse la place de l’artiste dans la société, tout en célébrant la musique comme une force vitale, irréductible et souveraine.