Vivante ! - Alex Ferrini - la critique

Résumé : {Vivante !} propose des éléments de réponses inédits à travers des témoignages très émouvants de personnes ayant vécu une régénération physique et psychique. Elles témoignent avec simplicité de leur changement de cadre et de philosophie de vie, de leur relation à l’écologie, aux éléments, à la spiritualité, à la nature et à l’alimentation. Le film propose aussi une lecture de ce principe d’hormèse par des experts reconnus.

Critique : On entend mille et une choses sur des thérapies prétendument révolutionnaires qui viendraient compléter ou s’opposer à la médecine somatique classique. Au point parfois que le propos se teinte d’ambiguïté, plongeant les patients désespérés ou les gens avides d’éternité dans une sorte d’addiction maladive à ces recettes miraculeuses, sorties d’un autre temps. Et pourtant, l’expérience d’Elfi Rebouilleau, atteinte d’une maladie auto-immune grave, relatée dans le long-métrage d’Alex Ferrini, laisse le spectateur libre de croire ou pas à cette thérapie d’un nouveau genre, le principe de l’hormèse qui prétend qu’en soumettant le corps à des stimuli de plus en plus difficiles, ce dernier trouve en lui des ressources inépuisables qui décuplent sa capacité à dépasser le vivant.

Le cinéaste s’était déjà intéressé à la guérison autant spirituelle que somatique d’une jeune femme atteinte de sclérose en plaques. Ici, il suit le destin d’Elfi qui va à la rencontre de nombreux spécialistes défendant une médecine alternative, avec le dépassement de soi, l’équilibre entre son être et la nature, et l’adaptation des habitudes de déjeuner. Le jeûne, la respiration, la méditation, la volonté intérieure, le yoga apparaissent comme autant d’expériences crédibles pour des personnes malades, ou plus simplement, en quête d’une existence sans heurt.

Le film, souvent didactique, pose de véritables questions de fond. Le spiritualité est rentrée dans nos vies modernes, après que nombre de générations se sont égarées dans un capitalisme sans limite et la passion de l’avoir au détriment de l’être. Tout est fait pour qu’on adhère à ces explications, à commencer par le choix de paysages magnifiques, la gentillesse absolue des protagonistes invités à parler de leurs méthodes, et le choix de vocables somato-philosophiques. Le spectateur s’invite en quelque sorte dans les pensées ancestrales d’un certain Marc-Aurèle mais modernisées par le recours à une science de l’être. En réalité, Vivante ! interroge sur l’absolue nécessité de l’humanité d’un dépassement de soi et d’un accès à une certaine forme d’immortalité. Les excès de l’intelligence artificielle ou du trans-humanisme posent ces questionnements à leur façon, naturellement dans les risques qu’on leur connaît, comme si l’Homme pouvait lutter contre sa nature et devenir un sur-homme. Autrement dit, si le film est indéniablement intéressant, il faut faire en sorte que le spectateur trop fragile, trop inquiété par sa propre symptomatologie, ne s’enferme pas dans le rêve d’une survie magique et ne voue pas son destin, sans aucun recul, à ces prophéties de l’éternité.

En tout cas, l’expérience est troublante et convaincante. Il est difficile de sortir de ce long-métrage sans adopter le pari de ces méthodes nouvelles, centrées sur la pensée, le dépassement de soi, et le jeûne. Le tout, sans doute, est de se souvenir que vivre, c’est aussi succomber aux excès, aux plaisirs et aux voies de traverse. Il y a indiscutablement une grande générosité chez ce jeune réalisateur : elle consiste à consacrer son talent à ces thérapies méditatives, comme un don fait aux spectateurs pour trouver en eux et avec les autres le bonheur.