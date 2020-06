Wanted, choisis ton destin - Timur Bekmambetov - critique

Résumé : A la mort de son père, un jeune homme découvre que ce dernier était un assassin professionnel. Il est alors recruté par son agence pour reprendre le flambeau...

Critique : Plus c’est con, plus c’est drôle. Timur Bekmambetov, cinéaste russe spécialisé dans l’action inventive et bordélique, l’a très bien compris et a réalisé son chef-d’œuvre à lui. Il trouve dans cette énième adaptation de comics (celui, éponyme, de Mark Millar) matière à réaliser son premier long métrage aux Etats-Unis, débarque avec toute sa famille et ses tics formels. Faut-il s’en plaindre ? Pas nécessairement. Depuis ses débuts, il singe les Wachowski bros en étant persuadé que Matrix a révolutionné l’histoire du cinématographe et surtout en ayant les yeux plus gros que le ventre (les moyens n’étant pas toujours à la hauteur de ses ambitions démesurées). Sans jamais tomber dans le cynisme, Bekmambetov reste au premier degré de son histoire psychotronique, en s’octroyant une certaine liberté, et expérimentant tout plein d’effets illustratifs pour le régal des mirettes. Ce qui reste très drôle, c’est qu’il en fait toujours plus que ce qu’il devrait.

Le bon point, c’est qu’il a - enfin - concentré toute la créativité bouillonnante qui pouvait déborder des Nightwatch et Daywatch. Le mauvais, c’est que ce n’est pas suffisant pour élargir son cercle d’aficionados - les réfractaires ne retiendront qu’un ersatz post-Matrix. Faute d’être totalement fidèle sur toute la ligne au support qu’il adapte (la première partie oui, la seconde moins), le film perd de son intensité en cours de route. Mais il a plusieurs mérites, dont celui de proposer un plaisir très coupable en toute impunité, sans même redouter le mauvais goût. Le charisme des interprètes visiblement heureux de se renvoyer la balle ajoute à la récréation. C’est tout mais ça suffit pour se consoler de cruelles déceptions récentes, genre Speed Racer.