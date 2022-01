Watergang - Mario Alonso - critique du livre

Résumé : Résumé : Dans le village perdu de Middelbourg, le jeune Paul, alors âgé de 12 ans, décide qu’il est bientôt temps pour lui de devenir écrivain comme il se l’était promis. L’occasion pour lui de se raconter à travers sa famille, mais plus encore de son village tant aimé.

Critique : Avec ce roman, Mario Alonso se place à hauteur d’enfant, puisque son personnage principal et narrateur n’est autre que le jeune Paul, figure emblématique de la ville de Middelbourg, cœur névralgique de toute l’intrigue.

Ce jeune adolescent assume la narration de l’histoire et il est doté d’un sens aiguisé du monde qui l’entoure, le comprenant mieux que personne. Ainsi, il le décrit de manière très détaillée, en commençant par son village, qu’il évoque beaucoup avec d’acuité et de finesse pour son âge. Il dépeint ses pairs d’une façon intelligente et parvient à sonder leurs pensées les plus intimes, permettant aux lecteurs une immersion totale, faisant même oublier sa jeunesse.

En parallèle de Paul, donc le narrateur principal, Mario Alonso fait également le choix de donner la parole aux autres personnages qui gravitent autour de son jeune héros : sa sœur Kim, contrainte d’assumer une grossesse qu’on imagine accidentelle, sa mère, qu’il surnomme "Super", mais aussi des entités à qui il donne vie, comme "L’Action" ou encore "La Lande".

Petit à petit, le roman, d’abord configuré comme la chronique d’un village isolé, devient le vaste tableau de la pensée de Paul et propose aux lecteurs de se plonger dans sa psyché et ses pensées les plus intimes.

Watergang est un livre qui peut déboussoler. Si l’intrigue semble parfois déconstruite, comme peut l’être la pensée d’un enfant, le roman demeure très beau, porté par des figures attachantes, qui essayent toutes de faire au mieux, malgré la brutalité du quotidien et les difficultés qui en découlent, qu’elles soient financières ou sentimentales. Chaque personnage est ainsi présenté avec ses forces, mais aussi ses faiblesses, rendant le tout vraiment émouvant, notamment la fin du texte qui ressemble à un cri de détresse poussé par une femme désespérée.

Watergang est un récit surprenant qui, au-delà d’une histoire apparemment simple, distille de la poésie et de la magie.