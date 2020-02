Wet Season - la critique du film

Résumé : Des trombes d’eau s’abattent sur Singapour. C’est la mousson. Ling, professeur de chinois, tente depuis plusieurs années d’avoir un enfant mais son mari est de plus en plus fuyant. Alors que sa vie professionnelle et personnelle se fissure, son rapprochement avec un jeune étudiant va tout bouleverser...

Notre avis : Sept ans après avoir reçu la Caméra d’or au Festival de Cannes pour son mélodrame Ilo Ilo, le jeune cinéaste singapourien Anthony Chen revient avec un second film, dans lequel il dirige deux des comédiens avec lesquels il avait remporté ce premier succès et avec une intrigue qui se déploie une nouvelle fois dans le contexte familial. Ainsi, quand dans Ilo Ilo, une nounou philippine occupait une place particulière auprès d’un garçonnet mal aimé, dans Wet Season, une femme d’origine malaisienne en mal d’enfant fait la rencontre d’un élève dont les parents, souvent en déplacement, ne s’occupent guère. Un rapprochement d’autant plus troublant que, dans le premier film, les deux acteurs interprétaient un fils et sa mère.

Wet Season est avant tout le portrait d’une femme immigrée écrasée par une société singapourienne entièrement dévouée à la rentabilité, une héroïne du quotidien qui sacrifie son existence pour les autres, sans jamais être reconnue de personne. Ainsi, cette quadragénaire, qui doit s’occuper de son beau-père paralytique et aphasique, est également, dans un lycée privé de garçons, professeur de mandarin, une discipline dénigrée, alors que la population est majoritairement chinoise, au profit de l’anglais, la langue des affaires. Et, alors qu’elle pense pouvoir retrouver une place en devenant mère, elle ne parvient pas, malgré les douloureux traitements médicaux qu’elle s’inflige, à tomber enceinte, d’autant que son mari, lassé par les tentatives infructueuses, la délaisse pour une autre. Tant et si bien que, tandis que son mariage sombre et que le ciel est noyé sous la mousson, elle se rapproche d’un de ses élèves, passionné par les arts martiaux à qui elle donne des cours particuliers…

Dès lors, en effet, que s’abat la saison des pluies, tous les liens se brouillent, qu’ils soient familiaux, amoureux et professionnels. Ainsi, dans une salle de classe, les deux personnages partagent un durian, un fruit typique l’Asie du Sud-Est, si malodorant qu’il est interdit dans les transports publics, une manière de fruit défendu dont on comprend sans peine qu’il symbolise la transgression. Déjà, en 1971, dans Mourir d’aimer, André Cayatte s’était inspiré de l’affaire Gabrielle Russier, inculpée pour détournement de mineur et qui avait fini par se suicider, afin d’aborder le délicat sujet des relations entre une professeure et son élève. C’est pourtant davantage à La Beauté des choses, l’inédit de Bo Widerberg sorti il y a peu par un hasard de calendrier, que le film d’Anthony Chen fait écho : dans les deux longs-métrages, un lycéen à part noue une relation « inappropriée » avec une enseignante délaissée par son époux, alors qu’à l’extérieur le monde est sens dessus dessous. Mais alors que le film suédois adopte le point de vue de l’adolescent, c’est celui de l’enseignante que nous propose d’épouser Chen, d’autant que, contre toute attente, c’est la jeune femme qui subit la fougue d’un élève convaincu de vivre sa première histoire d’amour.

C’est sans doute la raison pour laquelle, plutôt que de verser dans l’érotisme, le réalisateur singapourien préfère laisser la place aux silences, ne laissant entendre aucune autre musique que le bruit de la pluie, afin de suggérer délicatement l’émotion : la caméra observe ainsi, avec une grande retenue et en restant toujours derrière un rideau de pluie, la confusion des sentiments qui s’instaure entre ses deux personnages - le cinéaste reconnaît d’ailleurs s’être inspiré des toiles intimistes du peintre danois Vilhelm Hammershøi, qui ménagent au spectateur l’espace nécessaire à l’interprétation. Nulle scène torride donc, mais une succession de moments intimes, dans l’habitacle d’une voiture ou dans un intérieur bourgeois, qui décrivent l’irréversible dérive de vies en apparence sans histoires.