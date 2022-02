White Snake - Ji Zhao, Amp Wong - critique

Résumé : Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient que de son prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver son identité. Mais de dangereux esprits et de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin, car il s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…

Critique : Voilà un film d’animation que l’on pourrait qualifier de résolument contemporain : alliage des images de synthèse (technique d’animation répandue en Occident dont s’est emparée la deuxième puissance mondiale depuis quelques années) et du récit épique chinois traditionnel teinté de fantastique, à l’image de Tigre et Dragon d’Ang Lee et des sagas Il était une fois en Chine et Détective Dee de Tsui Hark.

Tous les ingrédients sont réunis pour concevoir un film divertissant et spectaculaire et White Snake ne démérite pas. Ainsi, si le scénario s’inscrit dans le classicisme du schéma narratif traditionnel, la mise en scène, elle, est de haute voltige.

Dans une Chine médiévale, serpents magiques et populations locales se livrent une bataille sans merci ! Le Général, chef des armées, prétend protéger les citoyens en capturant les reptiles mais se repaît de leur magie pour accroître son pouvoir. À des lieues de là, la Reine des serpents nourrit ses sujets rampants de la haine des humains et n’attend que son heure pour pouvoir renverser leur civilisation. Au milieu de ces terres envahies par la peur, la haine et la violence, Xuan et Blanca, un chasseur et une jeune femme-serpent éperdument amoureux l’un de l’autre, vont tenter de ramener la paix parmi leurs peuples.

Inspiré d’un conte mythologique, White Snake n’est pas sans rappeler l’histoire de Roméo et Juliette, amants déchirés entre leurs familles respectives qui se détestent. Malgré certaines conventions scénaristiques, les péripéties s’enchaînent à un rythme effréné. Toutefois, c’est bel et bien sur la mise en scène de leur film que les réalisateurs Amp Wong et Ji Zhao mettent le paquet.

Comme Hero de Zhang Yimou, chaque plan, chaque séquence de White Snake est un tableau vivant, chaque mouvement semble chorégraphié. Le film est une véritable source de joie et d’émerveillement pour les yeux. Cependant, les nombreuses scènes de combat, bien que spectaculaires, ne peuvent être appréciées à leur juste valeur en raison d’un montage extrêmement « cut » : les plans s’enchaînent à une vitesse telle qu’il est presque impossible de distinguer certains mouvements, ce qui n’est pas non plus en la faveur de la beauté esthétique de ces séquences.

Si le conte traditionnel chinois est on ne peut plus classique sur les plans de la narration et des enjeux, la réalisation et les nombreuses péripéties lui donnent un bon coup de fouet, pour le plaisir des spectateurs.