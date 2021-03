Whiteout - la critique

0 personne

Résumé : L’Antarctique. 14 millions de kilomètres carrés de glace isolés du monde et plongés dans la nuit six mois par an. Température minimale : - 84 °C. Vitesse du vent : 160 km/h. Jamais la nature n’a voulu que l’homme puisse survivre là-bas. Pourtant, pour Carrie Stetko, ce n’est pas l’environnement qui est le plus dangereux. Seule représentante de la loi dans ce territoire impitoyable, elle doit enquêter sur un corps retrouvé sur la glace. Le premier homicide de l’Antarctique. Cette découverte, effroyable par elle-même, va plonger Carrie dans un mystère plus étrange encore, et révéler des secrets longtemps enfouis sous la glace... Des secrets qui ont poussé quelqu’un à tuer pour les préserver. Carrie doit tout faire pour démasquer le meurtrier avant que lui ne la trouve. Mais l’hiver approche, et dans la blancheur immaculée de l’Antarctique, elle ne pourra voir l’assassin que lorsqu’il sera sur elle...

Critique : Ancien réalisateur de clips et de pubs qui ont fait sa renommée dans les années 80/90 (Sting, Bowie, Janet Jackson...), Dominic Sena est également l’auteur d’une petite poignée de films qui ne cassent pas trois pattes à un canard mais dont l’efficacité a toujours été saluée. Le plus marquant étant sans doute son tout premier, Kalifornia, road movie grunge qui jouissait d’un casting sympathique (Brad Pitt, Juliette Lewis et David Duchovny).

© StudioCanal Sena revient cette fois avec un thriller toujours aussi efficace mais faussement original. Une enquête criminelle dans une station située en Antarctique, ce n’est pas banal. Mais son traitement, lui, l’est beaucoup plus. Même si le rythme épouse parfaitement l’environnement particulier de ce no man’s land, que certaines scènes sont assez prenantes (notamment dans la station russe), le film n’en demeure pas moins un simple whodunnit dans lequel chaque personnage devient suspect à tour de rôle jusqu’à la révélation finale dont on se moque un peu. Il faut dire qu’elle survient après une longue scène d’action en pleine tempête de glace, le fameux whiteout, qui ne nous permet pas de distinguer grand-chose sur l’écran. C’est le principe d’une tempête, me direz-vous. Oui mais du coup on lâche l’affaire. L’originalité du décor se retourne in fine contre ses concepteurs.

Si vous allez voir ce coup d’épée coincé dans l’eau glacée, vous ne vous ennuierez pas. Mais si vous restez bien au chaud chez vous, vous ne raterez pas grand-chose non plus. Et vous vous repasserez judicieusement The Thing de John Carpenter. © StudioCanal

