Butch Cassidy et le Kid - George Roy Hill - critique

Résumé : Des images d’archives nous montrent Butch Cassidy (Paul Newman) et sa bande "The hole in the wall gang", qui détroussent des trains, et se font poursuivre par d’autres cavaliers armés. Ensuite, Butch Cassidy examine une banque à sa fermeture et se rend compte que,modernisée, elle sera difficile à voler. Il rejoint le Kid de Sundance (Robert Redford) : celui-ci triche aux cartes et va vite être menacé par son partenaire de jeu.

Critique : Le scénario de William Goldman mélange savamment des éléments historiques et d’autres purement fictifs. Le long métrage s’inscrit dans son époque, où le western américain est moribond et supplanté par les productions italiennes. D’ailleurs, l’action se déroule au début du XXème siècle, où l’âge d’or du grand Ouest est en bout de course. A l’instar des images en noir et blanc du début de l’histoire, présentées comme des images d’archives, le film va distiller la douce nostalgie d’un monde perdu. Les deux héros vivent d’insouciance, se comportent comme des enfants, se chamaillent, mais sont aussi soudés par une amitié indéfectible. Le récit suit leurs aventures picaresques. Rien n’est vraiment sérieux, les protagonistes ne sont pas des hors-la-loi capables de tuer.

Le personnage d’Etta (Katharine Ross), bien que moins étoffé, ne sert pourtant pas de faire-valoir : institutrice, elle leur est intellectuellement supérieure, décide d’elle-même de les suivre, de leur apprendre l’espagnol, et puis aussi de les quitter. Si elle est la petite amie du Kid, elle se sent presque plus proche de Butch.

D’ailleurs, le héros de Sundance est absent de la superbe scène du vélo, longue parenthèse d’autant plus magnifique, qu’elle est totalement inutile au déroulement du récit.

C’est aussi la force du film que d’avoir réussi à concilier drame et comédie, scènes d’action et moments statiques souvent ponctués de bons mots.

Parmi les belles images de chevauchées, on peut retenir, pour l’exemple, la séquence où Butch et le Kid, poursuivis, se déplacent vers nous, apparaissent, puis disparaissent au gré des dunes de sable, en s’approchant de la caméra.

Cette œuvre, plutôt boudée par la critique à sa sortie, mais tout de suite populaire, n’a fait que se bonifier avec le temps.

Lors du montage du projet, il y a eu une hésitation pour savoir lequel des deux héros devait interpréter Paul Newman, sachant que l’autre personnage serait dévolu à Steve McQueen. Quand Robert Redford, qui n’était pas encore une star à cette époque, fut choisi, la répartition des rôles alla d’elle-même et créa une alchimie gagnante. Robert Redford avoue que c’est ce film qui l’a propulsé au plus haut niveau.

Les deux acteurs se retrouveront en 1973, toujours sous la direction de George Roy Hill pour L’arnaque ("The Sting") qui sera aussi un énorme succès.

Enfin, signalons que l’Utah/US Film Festival créé en 1978, sera rebaptisé "Sundance Film Festival" en 1991, se référant ce film, à partir du moment où Robert Redford en assure la présidence. Cette manifestation ne se déroule pas pas à Sundance dans le Wyoming, mais à Park City et Salt Lake City dans l’Utah, pendant la saison de ski.