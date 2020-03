Windows on the world de Frédéric Beigbeder

Résumé : Vous connaissez la fin : tout le monde meurt. Certes la mort arrive à pas mal de gens, un jour ou l’autre. L’originalité de cette histoire, c’est que tous ses personnages vont mourir en même temps et au même endroit. Est-ce que la mort crée des liens entre les êtres ? Le seul moyen de savoir ce qui s’est passé dans le restaurant situé au 107éme étage de la tour nord du World Trade Center, le 11 septembre 2001, entre 8h30 et 10h29, c’est de l’inventer.

Critique : Après sa malheureuse expérience télévisuelle, Beigbeder aurait pu s’en donner à cœur joie. Il a préféré consacrer son nouveau roman à la tragédie du 11 septembre et s’en servir comme d’une "béquille littéraire". Windows on the world, c’est le nom du resto select qui dominait la grosse pomme avant que les tours ne s’effondrent. C’est là qu’un père décide d’emmener ses gosses pour prendre le petit-déjeuner le mardi 11 septembre 2001. Ce père, c’est Carthew Yorston, 43 ans, agent immobilier avec femme et maîtresse, incarnation d’une réussite relative. Ses enfants, Jerry et David, sept et neuf ans, sont fascinés par ce qui va vite, bouffent mal, aiment les supers héros.

En parallèle, un écrivain parisien (prononcer "BÉGBÉDÉ") se plante en haut de la tour Montparnasse pour raconter les Twin Towers s’écroulant dans un fracas assourdissant. Pour tenter de comprendre, de se mettre dans l’état d’esprit des victimes, il se force à regarder Paris du 56e étage, assis à la table d’un resto, stylo à la main. Et c’est parti pour le compte à rebours, pour un enchaînement de séquences égrénant les minutes, entre 8h30 et 10h29. Les jumeaux parlent des jumelles.

Et finalement, c’est l’histoire d’une relation tumultueuse entre les États-Unis et la France, un "je t’aime moi non plus" entre l’Amérique et le reste du monde. Mélange hybride de fascination, de haine, de passion, de dégoût. C’est aussi une réflexion sur ceux qui ont fêté leur vingt ans en voyant s’écrouler le mur de Berlin, qui sont désormais pères de famille après avoir subi l’avènement du porno, du mannequinat et de l’argent facile. On est donc heureux d’apprendre que le brunch du Windows of the world était à trente-cinq dollars, et qu’à la carte du Ciel de Paris, Jean-François Oyon propose des "filets de rougets à la plancha" pour vingt-six euros.

Evidemment, le jeu de Beigbeder a toujours été de faire dans l’égo surgonflé et le "m’as-tu lu" en veux-tu en voilà. Ce qu’il revendique comme sa marque de fabrique, son travers d’écrivain. Et ici, la règle est la même. S’il s’intéresse au 11 septembre, c’est uniquement pour en exploiter le symbole et parler de ses démons. De ses obsessions diverses et variées qui, contrairement au monde qui l’entoure, n’ont jamais bougé d’un iota. Il aime qu’on l’aime. Alors, que ceux qui apprécient la prose "begbédéienne" se rassurent. Windows on the world comblera leurs attentes. Les autres n’y verront qu’un tragique événement récupéré par un ex-publicitaire en mal d’affection, qui souhaite encore et toujours que l’on parle de lui... C’est chose faite.