Zizi Cabane - Bérengère Cournut - critique du livre

Résumé : Odile a disparu, laissant derrière elle son mari Ferment et leurs trois enfants. Privés de la présence maternelle, Béguin, Chiffon et la jeune Zizi Cabane doivent trouver un nouvel équilibre. Mais rien ne se passe comme prévu dans la maison. Une source apparaît dans le sous-sol, et veut absolument rejoindre le ruisseau du jardin. Un drôle de vent rôde. Et tandis que tante Jeanne essaie de ramener un peu de raison là dedans, Marcel Tremble, faux grand-père surgi de nulle part, accompagne avec tendresse la folie de ces êtres abandonnés.

Critique : Les textes de Bérengère Cournut sont toujours désaxés par rapport au monde ; ils semblent nés d’une autre planète de laquelle la Terre apparaîtrait plus nettement. Ses héros perdent leur centre gravitationnel, une mère, une épouse qui se dissout dans l’atmosphère, imprègne l’air et le sol, les fleurs que mangent son mari, l’eau avec laquelle jouent ses enfants. L’onomastique anticipe, prévient : Zizi Cabane se bâtit sur une sorte d’onirisme et sur une fantaisie mélancolique. Béguin, Chiffon et Zizi Cabane – surnoms aussi peu conventionnels que ne l’est l’univers de l’autrice – grandissent avec un manque qui fait bientôt partie d’eux. Odile et ses chants les enveloppent pourtant, eux et la narration, femme devenue ruisseau, devenue vent, alors que l’animisme s’empare un peu de ce conte à hauteur d’enfant. La benjamine qui lui donne son titre ne comprend pas vraiment les concepts autour desquels s’articule la vie humaine – dans son esprit, Odile reviendra, un jour ou l’autre, son père devient un peu fou, sa maison déraille mais ses frères sont là, bien là, repères éternels en attendant le retour maternel. Pourtant, cette innocence ne se ressent pas vraiment dans la plume de l’autrice, à la fois oralisée, naïve, mais aussi adulte dans un mélange qui induit un énième décalage entre ses héros et la réalité, peut-être pour souligner le côté déphasé et inclassable de cette œuvre.

Bérengère Cournut écrit Zizi Cabane alors que, mère de trois enfants, elle atteint l’âge auquel est mort son propre père, quand elle-même était encore une fillette, manière d’exorciser ce décès, peut-être aussi de rendre hommage à cette triste date. Elle relate ce processus de deuil à part, incompris, la disparition d’un proche, l’absorption dans l’environnement, dans les fibres des plantes, dans les corps des siens – animisme qui était déjà présent dans De pierre et d’os, l’un de ses précédents romans. Ce livre est ainsi marqué par le merveilleux qui contamine le réel, par une absurdité éthérée qui fait de la nature le lieu de tous les possibles impossibles : il ne faut pas être trop terre à terre pour lire Bérengère Cournut qui déforme le monde pour mieux se saisir de son essence.