21 grammes - Alejandro González Iñárritu - critique

Résumé : Paul est en attente d’une transplantation cardiaque ; Jack, un ancien délinquant, a trouvé la foi et semble suivre le bon chemin ; Christina est une mère au foyer aimée par son mari avec qui elle élève ses deux fillettes. Trois destins unis dans une même tragédie. À partir de cet instant, plus rien ne sera comme avant...

Critique : Il y a trois ans, beaucoup de cinéphiles découvraient bouche bée, yeux ronds et arme critique baissée, le délicieux Amours chiennes, un film choral formidablement retors concocté par Alejandro González Iñárritu, un jeune réalisateur virtuose qui juxtaposait les points de vue, autopsiait l’animalité enfouie en chaque homme et musardait, à travers ces destins enchevêtrés, dans des registres diamétralement opposés, allant du mélodrame au thriller en passant par le huis clos et la chronique sociale. En somme, un coup de maître. Bonne nouvelle : 21 grammes, son second long métrage, est une authentique réussite qui elle aussi adore triturer la chronologie avec des histoires plurielles autour d’un même événement : un accident de voiture. Pourtant, en dépit d’une intrigue et d’une thématique à priori communes avec la précédente fiction d’Iñárritu (culpabilité, remords, rédemption, vengeance), l’intérêt de 21 grammes se situe ailleurs, notamment dans l’expérimentation formelle qui fragmente un récit ordinaire via un montage alinéaire.

L’expérience est extrêmement stimulante, à tel point qu’on succombe sans problème aux méandres de cet écheveau complexe. Le récit, éclaté, dynamite les normes par sa mise en scène nerveuse. Aucun bavardage, un script profond qui sonde avec une finesse confondante les sentiments les plus secrets de personnages en proie à de douloureux conflits intérieurs. Tous les passages où ils laissent éclater leur détresse sont simplement déchirants.

C’est très beau, viscéral et maîtrisé. Tellement maîtrisé qu’on finit toutefois par regretter le petit grain de folie et les exquises surprises générées par Amours chiennes où le triptyque était plus disparate dans sa construction. Mais ce contrepoint, accessoire, ne gâche en rien l’excellente tenue de ce film intense et percutant qui bénéficie en outre d’une interprétation d’ensemble de très bonne facture. Deux acteurs : Benicio Del Toro (bestial, ambigu, bouleversant) ; Sean Penn (sensible, amoureux, terrassant)... Et - surtout - une actrice : Naomi Watts, maîtresse de ce puzzle subtil, qui parvient à retranscrire au plus juste le bouleversement d’une femme confrontée à la pire des situations. Ces trois acteurs, transfigurés, sont ici au sommet de leur art.