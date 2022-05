99 Moons - Jan Gassmann - critique

Résumé : Le parcours de Bigna, chercheuse spécialisée dans les tsunamis, presque trentenaire, sur le point de s’installer au Chili pour des raisons professionnelles ; et Frank, trente-trois ans, qui va bouleverser ses propres convictions...

Critique : Bigna est une femme libre. Quand elle n’est pas attelée à étudier les tsunamis, elle multiplie les aventures sexuelles qui ont pour trait commun la domination du partenaire masculin en une forme d’agression et de tentative d’étouffement. Elle fréquente ainsi des clubs fermés où les danseurs s’éclatent avec des écouteurs aux oreilles après avoir avalé quelques substances inquiétantes. Elle rencontre un trentenaire auprès duquel elle revendique son autonomie, au point qu’elle hésite à partir au Chili pour travailler sur un projet scientifique d’envergure.

Copyright Zodiac Pictures Ltd

99 Moons cherche manifestement à surprendre et sortir le spectateur des ornières d’un cinéma bourgeois et consensuel. La narration évolue d’années en années après de longues périodes d’absence. La jeune femme vieillit et regagne une existence plus normative, là où son compagnon poursuit ses expériences sexuelles particulières. Très souvent, le réalisateur multiplie les scènes avec une musique assourdissante, dans l’intention d’affirmer un style appuyé et innovant. En réalité, l’apparente recherche alternative s’estompe dans une romance contrariée qui n’ajoute pas vraiment à ce qu’on l’on connaît déjà au cinéma.

Copyright Zodiac Pictures Ltd

Le petit jeu qui s’installe entre Bigna et Franck, entre fuites, attirances, quêtes irrésistibles l’un pour l’autre, finit par lasser. On regarde avec une certaine indifférence la plongée en enfer du jeune homme, pendant que la jeune femme gravit les échelons d’une carrière brillante de scientifique. On ne peut pas dire que Jan Gassmann ne multiplie pas les occasions de travailler la mise en scène et l’image. Mais somme toute, le scénario semble trop mince pour donner au projet l’épaisseur qu’il mérite.