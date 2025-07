À l’âge d’Ellen - Pia Marais - critique

Résumé : Hôtesse de l’air, Ellen parcourt le globe en essayant de maintenir sa relation avec Florian, son compagnon. Les révélations dont il lui fait part font pourtant vaciller cette femme habituée à garder son maintien en toute circonstance. Prise de panique, Ellen s’enfuit en plein service. Elle comprend qu’elle laisse son ancienne vie derrière elle, ce que lui confirme avec intransigeance sa supérieure hiérarchique. Une nouvelle existence commence alors, privée de toute attache, dans laquelle Ellen cherche progressivement sa place. Elle observe ceux qu’elle rencontre ou qui l’accueillent, comme ce groupe de jeunes altermondialistes fâchés avec l’industrie agroalimentaire...

Critique : Présenté à Paris en ouverture du quinzième Festival du Cinéma allemand après avoir été projeté à Toronto et à Locarno, Im Alter von Ellen - À l’âge d’Ellen est le deuxième long-métrage de Pia Marais, après Die Unerzogenen (Les mal éduqués) -Trop libre (2007) qui avait remporté plusieurs prix, dont le Tiger Award à Rotterdam. Il a été coproduit par Pandora Films (Cologne) et des chaînes de télévision dont Arte Strasbourg.

Jeanne Balibar porte le film sur ses épaules. Jouant en allemand, sans effort apparent, elle dessine un beau portrait de femme de quarante ans dont toute l’existence est soudain remise en question et qui, au terme d’une série de rencontres et d’expériences déstabilisantes, va peut-être trouver un nouveau départ en Afrique en se battant aux côtés de soldats de fortune, voués à la défense de la faune sauvage menacée par la chasse incontrôlée. Le plan final montrera deux silhouettes qui s’éloignent sous le ciel du matin chargé des promesses de cette nouvelle vie aventureuse au contact permanent du danger.

Mais le parcours initiatique qui aboutira à ce semblant d’apaisement ressemble fort pour Ellen à une série de mises à l’épreuve que le film s’efforcera de faire partager au spectateur (une soirée arrosée entre pilotes et hôtesses de l’air qui dégénère en partouze glauque, l’intégration difficile au groupe d’activistes vivant en commun dans un immeuble qui a parfois des airs de cour des miracles, la relation avec un homme beaucoup plus jeune qu’elle).

En effet, cette plongée dans les marges instables de la société se décline sous forme de chocs visuels et sonores que le film nous fait ressentir sans trop ménager ses effets : caméra à l’épaule, zooms, bruitages d’ambiance, humour facile (les réparties sont parfois drôles), images hallucinatoires (Ellen perdue la nuit au bord d’une route, au milieu des souris blanches qui courent en tous sens sur la chaussée après l’attaque d’un laboratoire pharmaceutique).

Le travail du mixage est pour beaucoup dans la création du sentiment d’insécurité qui habite tout le film mais il laisse un arrière goût de fabriqué renforcé par l’évident rattrapage de certaines scènes à la post synchronisation et une musique parfois insistante.

À trop vouloir forcer l’empathie, Pia Marais passe à côté du grand film qu’on pressent par moment. Im Alter von Ellen séduit, captive même, mais piégé par les procédés d’un savoir-faire d’école trop bien assimilé, il n’arrive pas à trouver la bonne distance et à s’extirper totalement de la sauce du téléfilm amélioré.