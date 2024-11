À l’ombre des potences - Nicholas Ray - critique

Résumé : "Matt" Dow (James Cagney), un cavalier d’âge mûr, s’arrête près d’un point d’eau. Surgit alors Davey Bishop (John Derek), un jeune homme fougueux prêt à tirer sur lui.

Critique : Matt dégainera plus vite, et aucun coup de feu ne sera tiré. Les hommes vont même sympathiser et décider de chevaucher ensemble, se dirigeant tous deux vers la même destination.

Ce western, a "le tort" de se trouver dans la carrière de Nicholas Ray, entre Johnny Guitare (1954), autre western devenu mythique, et La fureur de vivre (Rebel without a Cause, 1955), avant-dernière apparition de James Dean, non moins mythique lui aussi.

Pourtant, ce long métrage ne manque pas de qualités : la loyauté, le sens de l’amitié, la chasse à l’homme et la justice expéditive sont au cœur de ce récit qui mêle les parcours de deux êtres particulièrement dissemblables : un homme mûr, à la droiture irréprochable mais qui cache un lourd secret ; et un jeune chien fou quasiment sans foi ni loi, qui ne résiste pas à l’appât du gain.

Ruptures de ton habiles, histoire d’amour inhabituelle, belle utilisation de décors naturels dans une belle lumière due à Daniel Fapp permettent à ce western de se situer largement au dessus de la moyenne.

La distribution inégale permet néanmoins à James Cagney (toujours étonnant) et Viveca Lindfors de réaliser de belles prestations. Il n’en va pas de même de John Derek qui fait vraiment pâle figure dans son rôle de faux dur sans grande consistance.