A Song Sung Blue - Zihan Geng - critique

Résumé : Xian se souviendra toujours de l’été le plus solitaire et mélancolique, lorsqu’elle avait quinze ans. Après que sa mère ait dû partir à l’étranger pour le travail, Xian est confiée à son père, un photographe libre d’esprit qu’elle n’avait presque pas vu depuis le divorce de ses parents. Il lutte financièrement et s’amuse avec son assistante qui a une fille de dix-huit ans, Mingmei. Bientôt, Mingmei apparaît comme un rayon de lumière éclatante pour Xian. Pendant cet été agité, le conflit entre l’innocence et les impulsions de la jeunesse laissera une marque indélébile sur Liu.

Critique : L’histoire de ce film est universelle. C’est celle d’une adolescente qui se cherche et voit, le temps d’un été, à travers la rencontre avec un autre jeune fille, l’occasion d’une recherche personnelle et sentimentale qui ne cessera de la troubler. Ce film est un premier long métrage et à ce titre, concourt pour la caméra d’or du Festival de Cannes 2023. Il a les qualités d’un film de jeunesse. Cette jeunesse chinoise est incarnée par un personnage pudique et timide. Elle est chamboulée par les rencontres interculturelles. À travers ce personnage et ces fréquentations, ce sont les tentations d’une libéralisation des mœurs qui sont à l’œuvre. Elles le sont à l’échelle d’une jeunesse mondialisée et connectée. À ce titre, le propos du film est très global. Le choc narratif se situe à la fois entre les deux parents et entre les cultures chinoises (traditionnelles) et coréennes (modernes et progressistes). La jeune femme coréenne - objet de fascination et de sidération - devient très vite une obsession. Entre l’éclosion d’une amitié particulière entre les deux filles et le retour de la mère partie en Afrique le temps d’une mission, c’est un lent travail d’émancipation juvénile et féminine au sens plein du mot qui se déroule.

Les deux filles ont des relations utilitaires aux hommes et expérimentent le sentiment amoureux entre elles. Elles s’entraînent dans des chemins au-delà de leurs limites éducatives et familiales. Elles se révèlent l’une à l’autre dans un fragile sentiment d’union toujours remis en cause. L’une démontre à l’autre que, malgré le carcan culturel et familial, la liberté se conquiert et devient le combat d’une vie. Cela fait de ce film une fable qui loin d’être moralisatrice, a néanmoins une morale faisant le lien entre confiance en soi et connaissance de soi. Néanmoins, entre poids de la tradition et mélancolie, le chemin de la liberté est parsemé d’entraves et d’obstacles.