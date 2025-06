Abécédaire du papier, Un dictionnaire des savoir-faire – Valentine Dubard de Gaillarbois, Tomoko Kawamura, Maasaki Ariyoshi, Jacques Brejoux, Nadine Dumain, Katsuhiko Masuda et Jean-Claude Roux - critique

Résumé : « Abécédaire du papier, Un dictionnaire des savoir-faire » est un dictionnaire illustré qui nous explique plus de deux cent termes utilisés dans l’industrie du papier.

Critique : L’abécédaire se révèle une approche intéressante et fort instructive. Au fil des mots, nous découvrons comment se construit le papier. Cet ouvrage rend compte de la richesse, de la complexité relative à la production de ce matériau et aussi des techniques variant entre Occident et Asie.

On découvre les plantes et les textiles qui servent de base pour la solution fibreuse, les machines et les techniques permettant de transformer cette solution en grands "lé" qui donneront les feuilles. Elles sont découpées et utilisées, selon leurs caractéristiques, pour imprimer, dessiner, se protéger dans les hôpitaux, ou même pour isoler les composants électroniques.

Ce livre plaisant nécessite beaucoup d’allers-retours. Les informations sont classées dans l’ordre alphabétique et non dans le sens des opérations effectuées. Le lecteur effectuer des retours en arrière, d’un mot à l’autre, pour bien saisir les rouages de cette industrie particulière. Les termes définis dans cet abécédaire sont indiqués en gras dans les textes.

Il aurait été intéressant d’avoir en annexe un petit schéma récapitulant les étapes de la conception du papier et leur ordre de déroulement. Mais on dispose déjà du dessin des "formes", l’outil qui sert à passer du liquide au solide, du matelas aqueux au papier mouillé.



Ce recueil est richement illustré de photographies, de dessins et surtout de gros plans qui facilitent la compréhension des termes spécifiques. Ces images agrandies de feuilles photographiées en « lumière transmise » font ressortir les filigranes, les vergeures et autres marques qui apparaissent lors de la création. Les plantes utilisées, comme le kozo, dont l’écorce sert à réaliser un certain type de papier, sont également représentées.

Cet ouvrage technique, mais abordable par tous, se révèle un plaisir à lire, grâce à la diversité de ses illustrations.

Abécédaire du papier, Un dictionnaire des savoir-faire est un recueil qui détaille les caractéristiques et les étapes de création du papier. On le parcourt avec curiosité, naviguant entre les définitions.