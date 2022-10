Adieu Monsieur Haffmann - Fred Cavayé - critique

Résumé : En 1942, à Paris, Joseph Haffmann (Daniel Auteuil), bijoutier juif, décide d’envoyer sa famille en zone libre en lui promettant de la suivre après avoir réglé ses affaires. Il compte confier sa boutique à François Mercier (Gilles Lellouche), son unique employé.

Critique : Tiré de la pièce de Jean-Philippe Daguerre, ce film qui en garde le principe de huis clos, et se situe pendant les heures sombres de l’Occupation. Joseph Haffmann, après avoir perdu un peu trop de temps pour s’organiser, ne va plus pouvoir quitter Paris. Pourtant, tout s’était passé pour le mieux : Mercier, propulsé propriétaire, devait faire fonctionner la boutique le temps que les choses se tassent et voient le retour de la famille Haffmann, chacun devant retrouver ensuite sa place. Seulement, Joseph, coincé dans la capitale, va devoir être caché dans la cave pour ne pas être arrêté. Mercier, réformé pour un handicap qui le fait boiter, qui n’a pas le talent d’orfèvre de Joseph et n’arrive pas à avoir d’enfant avec sa femme Blanche (Sara Giraudeau), va très vite retourner sa frustration contre son "ancien" patron.

La maison où se trouve la boutique devient un petit théâtre, dont on sortira rarement, et où chaque étage changera de rôle au fur et à mesure de l’évolution du récit. On assistera ainsi à la transformation d’un brave homme en beau salaud poussé par l’appât du gain.

Probablement trop appliqué et manquant de relief, ce film au traitement très classique devient surtout une confrontation d’acteurs. Malgré leur ampleur respective, Gilles Lellouche à contre-emploi et Daniel Auteuil vont se trouver dépassés par une Sara Giraudeau tout à fait étonnante dans son rôle d’épouse pas si soumise et douce qu’elle n’en a l’air.