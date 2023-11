Adieu Paris - Édouard Baer - critique

Résumé : Plusieurs vieux amis arrivent en ordre dispersé dans un restaurant parisien pour leur rencontre annuelle autour d’un déjeuner. On comprend qu’ils ont tous eu leur heure de gloire dans le milieu de la culture.

Critique : Édouard Baer, derrière la caméra, a convoqué une belle bande d’acteurs, qui ont tous un certain âge, pour une réunion aussi amicale que cruelle. Les démonstrations de fraternité vont alterner avec les règlements de compte et les constats souvent amers. L’arrivée d’une autre artiste, qui ne fait pas partie du groupe, et ne sera pas accepté, va aussi montrer le vrai visage de certains.

Curieux film qui paraît un peu en roue libre, et ressemble parfois à une succession de sketches ou à des extraits d’une pièce de théâtre (on ne sort quasiment jamais du restaurant). L’humour féroce, entre nostalgie et coups de griffes, ne fonctionne malheureusement pas toujours, et l’ensemble laisse un petit sentiment de malaise permanent.

Maintenant, on peut tout de même apprécier la distribution haut de gamme avec des acteurs ne cachent pas les effets du temps sur leurs images, et offrent parfois de bons moments de comédie. On retient principalement Pierre Arditi, très acide ; Bernard Le Coq, vieux beau très lourd et chanteur raté ; ou encore Benoît Poelvoorde, l’invité refusé, particulièrement pathétique.

Une belle brochette de comédiens pour un film sympathique mais bancal, qui finalement ressemble bien à son auteur qui fait aussi une apparition. Le film est dédié à Jean-François Stévenin, dans le rôle du restaurateur, qui est décédé avant même la sortie du long métrage.