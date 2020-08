Adults in the room - la critique du film

Résumé : Derrière les portes closes, une histoire universelle : celle d’un peuple emprisonné dans sa dette colossale. L’arbitraire de l’austérité imposée prime sur l’humanité et la compassion. Une histoire où chacun joue sa partition, où les personnages ne sont ni bons no diaboliques, mais mûs par leurs intérêts Un piège asphyxiant et des moyens de pression sur nos héros pour les diviser. Une tragédie grecque des temps modernes.

Critique : A plus de 85 ans, le réalisateur grec dont l’œuvre est connue dans le monde entier n’a rien perdu de son intérêt pour la politique. En 1965, il réalise Compartiment tueurs. Sorti en 1969 , Z, film engagé fustigeant la dictature des généraux grecs, couronné de deux Oscars, de deux prix au Festival de Cannes et de douzaines d’autres, fait désormais partie des films cultes.

Aujourd’hui, puisant son inspiration dans le livre de Yanis Varoufakis Conversation entre adultes : dans les coulisses secrètes de l’Europe , celui qui donna ses lettres de noblesse au film politique, se penche une fois encore sur le sort de son pays natal en proie à une nouvelle forme d’emprisonnement.

© KG PRODUCTIONS

En 2010, l’État grec se déclare en faillite, menaçant de conduire les banques françaises et allemandes à la banqueroute. Face à l’imminence de l’explosion de la zone euro, les dirigeants européens accordent à la Grèce un prêt d’une ampleur sans précédent, mais dont les conditions signent l’effondrement de son économie. Afin de superviser ce prêt et la mise en place effective des conditions, ils créent la Troïka (rassemblement des fonctionnaires de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne (BCE) et du Fonds monétaire international (FMI) agissant sous la responsabilité de l’Eurogroupe (les ministres des Finances de la zone euro). Le « prix » du prêt est tel qu’il provoque l’austérité et, par là même, une récession économique dramatique. En 2012, un second prêt est accordé, accompagné d’un second plan d’austérité. La dette explose. La Grèce perd plus de 27% de son revenu global. Un million de personnes perdent leur emploi, les retraites baissent de 45%, les salaires de 40%... En 2014, 60% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. La Grèce vit une vraie crise humanitaire. Quand en 2015, la Coalition de la Gauche Radicale menée par Alexis Tsipras arrive au pouvoir, le charismatique et combatif mais néanmoins novice Yanis Varoufakis (Christos Loulis) est nommé ministre des Finances avec pour mission de renégocier la dette et de sortir le pays de cette situation douloureuse. Avec l’énergie du désespoir, il tente de réduire les taux d’intérêt et de mettre fin aux mesures punitives qui pèsent sur les citoyens. Maltraité par une Europe immature qui pousse Christine Lagarde (Josiane Pinson) à réclamer ironiquement la présence d’adultes dans une salle de réunion (référence au titre du film) à l’atmosphère turbulente, coincé entre une France spécialiste du double langage et une Allemagne dont l’intransigeance légendaire est encore renforcée par la position du président de l’Eurogroupe, il ne trouve que refus et humiliation. Bien plus, c’est toute l’Europe qui veut la tête de ce ministre gauchiste dont la résistance inattendue déclenche une tempête de critiques parfois haineuses. Se met alors en place un processus délibéré pour détruire sa crédibilité et lui rappeler que la finance a pris le pas sur une éventuelle attention accordée aux populations.

© KG PRODUCTIONS

Le cinéaste adopte incontestablement le point de vue du peuple grec, laissant planer un soupçon de partialité. Toutefois, la sincérité et la détermination de Varoufakis autant que celle de son interprète, n’ont aucun mal à créer l’adhésion à sa cause, d’autant qu’au lieu de nous assommer de chiffres rébarbatifs et de discours labyrinthiques, comme le sujet aurait pu facilement s’y prêter, Costa-Gavras opte pour un ton audible par tous où péripéties passionnantes et coups redoutables développent le conflit au-delà de l’économie. La ressemblance physique entre les acteurs et les personnages qu’ils incarnent (on croise au détour d’un couloir un jeune homme mince et vif prénommé Emmanuel), ainsi que l’absence totale de stars internationales dans les rôles principaux, constituent autant d’éléments d’enracinement dans une réalité brute et transforment cette fiction en une page d’histoire, à la fois pédagogique (sans être austère, grâce à quelques réjouissantes notes d’ironie) et captivante.

Le réalisateur filme une tragédie grecque, qui pose la question de la démocratie européenne au cœur même d’un pays qui l’a vue naître.