After hours - Martin Scorsese - critique

Résumé : À New York, dans un open space, Paul Hackett (Griffin Dunne), programmateur en informatique, visiblement l’esprit ailleurs, forme un jeune collègue. Après le travail, il rentre chez lui mais s’ennuie vite à zapper sur les chaînes de télévision. Il décide de ressortir pour aller boire un verre avec un bon livre ("Tropique du Cancer" de Henry Miller). Plongé dans sa lecture, il est interpellé par la jeune femme qui occupe une table voisine. C’est Marcy (Rosanna Arquette) qui vient de se disputer sérieusement avec son petit ami.

Critique : Paul Hackett aurait mieux fait de rester chez lui. En ressortant, il va être entraîné vers la pire nuit de sa vie. Le récit pousse le jeune homme dans un engrenage d’ennuis où il va croiser d’étranges personnes. Comme Marcy lui a laissé un numéro de téléphone, il va essayer de la rejoindre, mais dans le taxi qui l’emmène à un autre bout de la ville, le seul billet qu’il avait sur lui, s’envole par la vitre ouverte. De là vont s’enchaîner une série de déconvenues, faites de rencontres bizarres, d’autant plus inquiétantes au cœur de la nuit : Marcy qui est déprimée et versatile, une sculptrice qui aime le bondage, une serveuse maladroite et susceptible, un patron de bar suspicieux, ou encore une marchande de glaces qui dirige une milice !

Le film navigue entre réalité et cauchemar éveillé pour ce pauvre Paul qui va tout subir : fumer un joint trop fort, se faire saucer sous la pluie, voir déborder un WC qu’il a le malheur d’utiliser, manquer d’être tondu façon iroquois, se retrouver couvert de plâtre, ou encore être poursuivi par un groupe de riverains armés.

Martin Scorsese lâche Robert De Niro, mais prolonge le style comédie grinçante qu’il avait testé juste avant avec La valse des pantins ("The king of comedy") en 1983. Le héros pourra au mois se targuer d’être sorti de sa vie monotone le temps d’une nuit. Il en vivra peut-être plus en moins de douze heures que dans toute sa vie entière. S’il est plutôt ordinaire et un peu peureux, il va croiser des personnages hors du commun, plus névrosés les uns que les autres. Ils lui donneront l’impression de ne chercher qu’à lui gâcher sa nuit et au bout du compte tout faire pour l’empêcher de rentrer chez lui.

C’est probablement le film le plus léger de Martin Scorsese, qui s’amuse des tribulations de Paul, en le faisant cavaler dans tout New York. Pas de message, ni de gangsters, juste une histoire pour le plaisir, mais avec toujours un montage au scalpel.

Ah, si ! Tout de même, à un moment où Paul se cache sur une échelle de secours, il aperçoit par une fenêtre, une femme qui tue un homme de plusieurs balles dans la poitrine, avant de jeter l’arme négligemment sur un lit : c’est la seule scène violente du long-métrage et elle ne dure que quelques secondes !