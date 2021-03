After the wedding - la critique

Trop d’hystérie tue l’hystérie. Un beau film qui sombre dans les cris et les larmes.

L’argument : Depuis vingt ans, Jacob a trouvé un sens à sa vie : un orphelinat en Inde où il s’acharne à sauver des enfants de la misère. Mais l’établissement est au bord du gouffre financier. Heureusement, un nabab danois est prêt à faire œuvre de charité. Jacob débarque dans son pays pour le convaincre...

Notre avis : Les Scandinaves ont visiblement un sérieux problème avec les fêtes de famille. De l’anniversaire du pater familias (Festen, de Thomas Vinterberg) au mariage de la petite dernière, tout se délite mais entre intimes. C’est donc avec un air de déjà-vu que nous arrive cet After... nuptial. Jacob (Mads Mikkelsen) retrouve son Danemark natal après un long exil indien. Ancien fêtard porté sur la bouteille, il s’est depuis éveillé à l’humanitaire. Mais le destin veille au grain. A Copenhague, c’est son passé qui est au rendez-vous.

Championne des raccourcis géographiques, Susanne Bier lie les allers-retours d’une latitude à l’autre aux atermoiements sentimentaux. Déjà dans Brothers, les liens fraternels se superposaient aux conflits en Afghanistan. Même topo dans After the wedding où le voyage de l’Inde au Danemark se dessine sur la carte du tendre. Jacob se confronte à son passé, vingt ans après avoir tout lâché. Une ex, Hélène (Sidse Babett Knudsen) remariée avec Jorgen (Rolf Lassgard), un homme d’affaires bourré aux as. Celui-là même qu’il vient rencontrer pour sortir son orphelinat indien de la dèche. Un hasard ?

Susanne Bier capte les regards, cadre les visages au plus près. Pour filmer, peut-être, les âmes. Car ce drame de la paternité souffle sur des feux amoureux mal éteints. Trop, semble-t-il. En avivant les passions, After the wedding sombre dans la furie sentimentale et crée le malaise. Là où, prometteur, il saisissait la douleur. En tournant à l’hystérie, Susanne Bier finit par régler son compte au spectateur.