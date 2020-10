Love is all you need - la critique

Susanne Bier renoue avec la comédie romantique, et soumet à la critique Love is all you need, sympathique bluette cousue de fil blanc.

L’argument : D’origine anglaise, Philip, la cinquantaine, s’est établi au Danemark où il vit seul depuis qu’il a perdu sa femme. De son côté, Ida, coiffeuse danoise, se remet progressivement de sa chimiothérapie, tandis que son mari vient de la quitter pour une femme plus jeune… Les trajectoires de ces deux êtres malmenés par la vie vont se croiser en Italie, à l’occasion du mariage de Patrick, le fils de Philip, et d’Astrid, la fille d’Ida…

Notre avis : Après avoir réalisé les superbes drames que sont After the wedding et Revenge, Susan Bier revisite le genre de la comédie romantique. Imprégné d’une amère légèreté, Love is all you need est une parenthèse tragicomique sur le mariage et la maladie.



Témoin direct du savoir-faire danois, le scénario du film est d’une déconcertante simplicité. Cela n’affecte néanmoins pas le déroulement de l’histoire, qui s’étire paresseusement sur deux heures et se gorge du soleil de l’Italie. A de multiples reprises, Love is all you need se surprend à lorgner dangereusement du côté de la mièvrerie sans pour autant s’y complaire.

Sur la base d’un script signé Anders Thomas Jensen (Open Hearts, Brothers) le long-métrage se présente humblement comme une comédie de mariage assez classique. Il est néanmoins saupoudré d’éléments perturbateurs étonnants sans être fantasques.

Love is all you need met en scène le combat d’une femme, Ida, la cinquantaine, contre son cancer et l’infidélité de son époux. Rendue en Italie pour assister au mariage de sa fille, elle va vivre une tardive histoire d’amour avec un gentleman acariâtre, qu’incarne Pierce Brosnan.



Plus d’une fois, le film frôle la caricature. La tante libidineuse est trop fardée, la cousine déprimée par trop affligeante, la mariée se révèle être aussi terne que son enthousiasme et le jeu de séduction des serveurs italiens n’amuse même plus. Force est de reconnaître que Trine Dyrholm est exquise. Certaines remarques acerbes de personnages secondaires ne sont pas sans parvenir à nous décrocher un sourire, mais cela reste trop anecdotique pour être réellement louable.

Les thématiques soulevées sont pourtant tout à fait honorables. La reconstruction intime, la bataille contre le cancer et l’homosexualité ne sont toutefois qu’une toile de fond. Et la romance timide que vivent les deux protagonistes amuse à défaut d’enfiévrer.

Love is all you need est donc une historiette tout au plus charmante, à l’ombre des citronniers de l’Italie du Sud. Une histoire cependant bien trop inoffensive pour être vraiment prenante, et le spectateur risque de l’oublier à peine sorti de la salle de projection. Dommage, l’envie était pourtant là…