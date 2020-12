Alamo - John Wayne - critique

Résumé : 1836 : Une poignée d’opposants militaires au régime mexicain qui dirige l’Etat du Texas, refuse de rendre les armes et se refugient dans une mission désaffectée, le fort Alamo. La troupe commandée par le rigide colonel Travis (Laurence Harvey) est bientôt rejointe par celle de Davy Crockett (John Wayne)venue du Tennessee et celle de Jim Bowie (Richard Widmark). Au total, les 182 hommes devront effronter une armée mexicaine de plusieurs milliers de soldats.

Critique : Avec ce film, Wayne se lançait pour la première fois dans la réalisation. Il n’en fera qu’un second en 1968 avec Les bérets verts ("The green berets"), qui, soutenant l’intervention américaine au Vietnam, créa une grosse polémique.

L’objectif louable de reconstituer une célèbre page de l’histoire américaine ne posa de difficultés que pour son financement. Il était plutôt mal vu à Hollywood, à cette époque, qu’un acteur se transforme en cinéaste.

Cette fresque, qui excède deux heures trente, fut pensée et voulue par John Wayne pendant plus de dix ans.

Si le film est souvent célébré par les valeurs qu’il prône - la liberté, la démocratie, le sens du devoir, puis celui du sacrifice -, son démarrage est quand même bien long. Toute la première partie comporte des scènes trop étirées, inutiles, parfois très naïves. Ce qui n’empêche pas que, paradoxalement, on ne comprenne pas toujours toutes les situations et certaines motivations.

Maintenant, le long-métrage vaut surtout pour la dernière partie que constitue l’affrontement perdu d’avance avec l’armée mexicaine. A cette époque, le parti pris de suivre les héros d’une défaite était plutôt rare dans le western hollywoodien.

L’interprétation des rôles principaux est savoureuse : le héros qu’incarne John Wayne est direct, humain, mais aussi buveur et bagarreur ; Laurence Harvey, la mèche impeccable, joue un personnage austère et revêche tout autant que militaire hors pair. Quant à Richard Widmark, il interprète un alcoolique, coléreux et rancunier, mais qui est aussi un ami fidèle.