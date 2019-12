All inclusive - la critique du film

Résumé : Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant… Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines venues enterrer le divorce de la première et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.

Notre avis : On prend les mêmes et on recommence. Fabien Onteniente, le roi de la comédie beauf, mélange Camping et Les Bronzés, recycle quelques gags du premier, embauche deux acteurs du second (Lhermitte et Balasko, dont les personnages sont pitoyables), transforme Patrick Chirac en Jean-Paul Cisse, mais le configure toujours comme un célibataire envahissant qui montre ses fesses, crée un quiproquo aérophagique avec une bulle de maillot, subtilise les vêtements et la brosse à dents de son nouveau copain rencontré à l’aéroport.

De son côté, Bruno, contraint de s’envoler pour la Guadeloupe sans sa femme, vit à peu près la même situation que Michel Saint Josse, dans un célèbre film en espadrilles de 2006. Sauf qu’il fait un peu moins la gueule que Lanvin, parce qu’il s’appelle François-Xavier Demaison et qu’il connaît les nanars comiques comme sa poche. Les échanges entre les personnages disent beaucoup sur la médiocrité de ce produit avarié : après avoir précisé qu’il s’appelait "Cisse, sans sau", le stakhanoviste de la poilade mentionne qu’il aurait pu s’appeler "Lata" et qu’on obtiendrait "Chipolata", sans "chipo". Le cauchemar dialogique se double d’hallucinations visuelles : a-t-on bien regardé le personnage joué par Balasko qui se frotte à une barre de pole dance ? Est-ce qu’on a vu la même feindre la noyade, avec une référence à Pamela Anderson ? Le séjour "all inclusive" est censé durer sept jours et six nuits, avec soirées sosies et cours de trampoline, ainsi qu’une multitude de stéréotypes sur les Antilles. Au bout d’une demi-heure, on demande grâce.

Mais on se réconforte à l’idée qu’il existe une justice immanente : à sa sortie, le film fut un échec cuisant.