Aller aux fraises - Eric Plamondon - critique du livre

Résumé : Avec beaucoup d’acuité, Eric Plamondon évoque cette période incertaine entre la fin de l’adolescence et le début de l’âge adulte, ce moment où l’on oscille entre l’envie de retourner au pays de l’enfance et la hâte de vivre son indépendance comme un adulte.

Critique : A la fin de l’année scolaire 1986, le narrateur a dix-sept ans. C’est le temps du premier job d’été, du premier amour, des virées avec les copains, des ivresses mémorables, mais c’est aussi la fin du lycée, la dernière saison insouciante après laquelle il faudra partir loin de Québec et du père, habiter Thetford Mines chez sa mère pour l’entrée au collège de préparation à l’université. Là, tout change : nouveaux amis, travail étudiant, premières vraies responsabilités, même si le cœur est encore à moitié à Québec où sa petite amie l’attend les fins de semaine. Comme pour suspendre ce moment de transition, l’auteur rapporte une vieille histoire qu’il tient de son père, une de celles que l’on se transmet en famille, et qu’il a la générosité de partager avec son lecteur : celle de deux compères qui vont en enterrer un troisième, lors d’un voyage épique et alcoolisé en voiture, sous une tempête de neige.

Ce court livre est un concentré de rire, de tendresse et de nostalgie, recueil des premières et des dernières fois, des expériences nouvelles, de l’âge des possibles où le seuil est poreux entre le lycéen frivole et l’étudiant conscient de l’autre et de la société, de la transformation des paysages et du chômage, du travail qu’on rejette et de celui qu’on n’a pas encore trouvé. On pense au talent d’un Michel Rabagliati, auteur de bande dessinée et père de la série Paul, dont on retrouve ici quelques traits. Les expressions québécoises sont réjouissantes, le ton est vif, juste, attachant, drôle et souvent poétique, comme l’apparition d’un orignal blanc sur fond de musique metal.