Ambient Music. avant-garde, new age, chill-out & cinéma – Jean-Yves Leloup – critique du livre

Résumé : Ambient Music avant-garde, new age, chill-out & cinéma nous raconte les origines de l’Ambient music et son parcours protéiforme au cœur de différents courants musicaux. Puis nous sont présentés cent disques phares de ce mouvement.

Critique : De l’ambient music, on connaît finalement peu de choses. On pense au New Age des années quatre-vingts ou aux musiques de méditation qui accompagnent des moments de détente. Et autant le dire, on ne considère pas ces morceaux comme des réussites techniques. Jean-Yves Leloup évoque ces compositions et celles qu’on a baptisées "musique d’ascenseur" de manière péjorative. Mais au-delà de ces stéréotypes, il nous présente l’autre facette de l’ambient. Depuis son théoricien Brian Eno – connu entre autres pour avoir travaillé avec David Bowie sur les albums de la trilogie berlinoise à la fin des années soixante-dix – jusqu’à ses développements modernes, à travers les bandes originales de films et de séries, c’est tout un univers que l’auteur nous dévoile.

Et il apparaît que l’ambient est plus qu’un genre. On peut la percevoir comme un style, une forme qui parcourt les autres musiques, du classique à la techno, en passant par le rock, voire le métal, aussi étonnant que cela puisse paraître.

Toute la force de ce livre réside dans sa capacité à nous surprendre, car Jean-Yves Leloup ne parle pas seulement de l’ambient, il aborde d’autres mouvements, pour nous faire comprendre cette musique souvent instrumentale. Il fait le lien entre différents éléments et, soudain, la vision du lecteur s’éclaire d’une manière inattendue.

Finalement, le challenge le plus difficile de ce recueil est de trouver une définition de l’ambient. Mais l’auteur ne tombe pas dans ce piège, car il nous en décrit les caractéristiques et c’est bien ce qui nous permet d’identifier cette musique, tout au long de l’histoire.

Au terme d’une analyse approfondie, Jean-Yves Leloup décrit cent albums classiques de l’ambient. Il nous explique le concept des disques, la vie de leurs auteurs, des labels. Si l’on aime ces œuvres, l’ouvrage indique d’autres opus dans la même veine.

Ambient Music avant-garde, new age, chill-out & cinéma est une plongée fort instructive dans le monde de l’ambient music, qui suscite le désir d’en écouter les plus beaux fleurons.