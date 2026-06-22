André Is An Idiot - Anthony Benna - critique

Le 22 juin 2026
Un documentaire qui passe de potache à bouleversant. Un vrai tour de force sincère et humaniste.
- Réalisateur : Anthony Benna
- Acteurs : Kyan Khojandi, André Ricciardi
- Genre : Documentaire
- Distributeur : Dark Star, Originals Factory
- Durée : 1h27mn
- Date de sortie : 1er juillet 2026
- Festival : Festival de Sundance 2025
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– La voix off de la version française est assurée par Kyan Khojandi.
Résumé : André, publicitaire facétieux, apprend qu’il est atteint d’un cancer d’un stade avancé.
Critique : Le début de ce documentaire peut sembler quelque peu rebutant. André, qui prend tout à la dérision, se présente en racontait un souvenir d’enfance plutôt salace. L’homme, toujours hilare, une dégaine à la Cro-Magnon, va faire défiler pour nous toute sa vie, à base de photos personnelles, d’images de différentes époques de son existence, et d’interviews de lui et de quelques-uns de ses proches.
Le bonhomme, qui se damnerait pour un bon mot, ou pour une plaisanterie choquante, va tenter de faire croire à son entourage, et donc au spectateur, que rien n’est grave, que le traitement médical qu’il va devoir suivre est une espèce de jeu dont il sortira vainqueur, bien entendu !
- Copyright A24/Sandbox Films/Safe House Pictures
À l’appui d’un montage complexe et diversifié, d’images originales ou récupérées, de petites séquences en images d’animation, le film va, mine de rien, glisser d’une sorte de pantalonnade potache (sans pourtant que nous en soyons dupes) vers une gravité presque inattendue et une émotion solidaire qui nous cueille, quand on se rappelle que tout est vrai ! André a accepté que sa fin annoncée soit mise en scène, sans jamais se prendre inutilement au sérieux. Ce sont les faits, la rapidité de sa dégradation physique, les paroles de ses proches, ainsi que quelques situations bouleversantes — son père, trop troublé pour témoigner devant la caméra, ou sa fille qui quitte la maison pour poursuivre ses études — qui nous touchent personnellement.
Un homme tout simplement, mari, père de famille, ami fidèle, qui part trop tôt... et c’est un un documentaire ! bouleversant !
Un homme, tout simplement : mari, père de famille, ami fidèle, qui part trop tôt. Et c’est un documentaire — bouleversant.
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