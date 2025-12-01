Animal Totem - Benoît Delépine - critique

Résumé : De l’aéroport de Beauvais à La Défense, accompagné de sa valise à roulettes, Darius traverse à pied campagnes et banlieues pour mener à bien, et sans empreinte carbone, une mystérieuse mission.

Critique : Après avoir laissé son fidèle comparse Gustave Kerven voguer vers d’autres horizons, Benoît Delépine plante son nouveau décor au cœur de sa Picardie natale pour, grâce à cette âme d’enfant qui ne l’a jamais vraiment quittée, regarder ce que la nature nous offre de plus beau. Et pour nous permettre de l’accompagner au plus près dans cette aventure aussi poétique qu’écologique, il adopte un format panoramique grâce au CinemaScope anamorphosé. Une largeur de vue pour réaliser des cadres puissants destinés à nous transporter avec lyrisme dans cette épopée originale.

À travers des champs aux tons ocrés, on suit le parcours de Darius (fabuleux Samir Guesmi qui prête son air lunaire à ce clown en costume-cravate), un homo sapiens parmi tant d’autres, dépouillé de son identité puisque ses papiers lui ont été volés dès son arrivée à l’aéroport. Mais coûte que coûte, valise menottée au poignet, il doit rejoindre le quartier d’affaires de la Défense, symbole par excellence de la vie économique de nos sociétés capitalistes.

Prenant l’allure de la fable, le voyage nous emmène à la rencontre d’une multitude de personnages, attachants ou odieux mais toujours pittoresques, d’un Robin des Bois au féminin toute auréolée de la spontanéité de Solène Rigot à un policier suspicieux et paranoïaque qui se rêve en shérif, en passant par un poète bucolique qui nous accorde le bonheur de revoir Patrick Bouchitey à l’écran. Un kaléidoscope de saynètes où se croisent humains et animaux pour porter la voix des combats de notre réalisateur rebelle qui, sous couvert de conte naïf, n’a rien perdu de son mordant. Ne renonçant ni à son sens de l’humour absurde, ni à son univers loufoque, il oppose capitalisme débridé et responsabilité écologique pour tracer le portrait d’un monde contemporain gangréné par ses contradictions.

Sans atermoiement, il se lance dans une dénonciation féroce, grossissant le trait au maximum. L’une des scènes jugée contraire à la bonne morale le prive d’ailleurs du soutien du CNC, a-t-il expliqué lors de sa venue au Festival du film d’Arras en novembre 2025. Ce qui ne l’empêche pas de continuer le combat avec la même vigueur pour son plaisir et le nôtre. Car derrière cette provocation évidente se cache une sensibilité militante joliment emballée dans un écrin de bonne humeur et fantaisie, de celles qui mettent le sourire aux lèvres. La fin nous réserve son morceau d’anthologie quand le patron d’une compagnie pétrolière affirme avec un cynisme décontracté être prêt à toutes les manœuvres, même les plus basses, pour enrichir encore et toujours un capitalisme déjà obèse. Un personnage délicieusement détestable d’ogre cruel, confié à Olivier Rabourdin qui confirme, une fois encore, l’étendue de son talent. Moqueur mais jamais revanchard, décapant et lucide, Animal Totem a l’élégance d’ouvrir les consciences tout en préservant poésie et tendresse. Un moment suspendu entre rêve et réalité !