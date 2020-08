Effacer l’historique - Benoît Delépine et Gustave Kervern - critique

Résumé : Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique...

Critique : Après avoir dénoncé les conséquences désastreuses de la délocalisation avec Louise-Michel, puis entrechoqué capitalisme contre humanisme dans I feel good, le duo grolandais, toujours armé de son humour acéré jusqu’au politiquement incorrect, actualise son combat contre les dérives de nos sociétés modernes, en scrutant dans les moindres détails les rouages pervers d’une technologie censée nous simplifier la vie, à condition de ne pas être victime de ses chausse-trapes. La source des déboires de ceux qui se prennent les pieds dans ses méandres étant virtuelle, donc impalpable, en sortir relève du parcours du combattant.

Copyright Les films du Worso/No Money Productions/France3Cinéma/Scope Pictures

Le récit se concentre sur trois âmes esseulées qui se côtoient sans se connaître. Tous ont en commun de jouir d’un relatif confort matériel. Toutefois, ils sont dans une grande détresse morale, puisqu’ils sont empêtrés dans des difficultés inhérentes à notre mode de vie moderne (séparation, endettement, harcèlement...), dont ils ne parlent jamais, par pudeur sans doute, mais aussi parce qu’ils sont plus habitués à échanger avec des quasi-inconnus sur les réseaux sociaux qu’avec leurs voisins les plus proches. L’occasion est donnée à nos facétieux réalisateurs scénaristes de rappeler que l’union fait la force, affirmation qu’ils étayent en faisant référence (à tort ou à raison) au mouvement des gilets jaunes.

Festival 2 Valenciennes - Copyright Claudine Levanneur

Petit à petit, Delépine et Kervern assemblent les morceaux disparates de la vie de leurs personnages pour dresser le tableau d’un monde dominé par les GAFA (acronyme qui désigne les quatre géants qui ont fait main basse sur l’internet et l’économie mondiale, à savoir Google, Apple, Facebook et Amazon), capables d’enserrer dans leur toile les malheureux qui, l’espace d’un instant, ont cédé à leur promesse contestable d’un monde meilleur. Ainsi, Marie (Blanche Gardin) se sent totalement désemparée quand elle découvre que le jeune homme (Vincent Lacoste) avec qui elle vient de passer la nuit, juste pour oublier sa solitude et ses problèmes d’argent, s’apprête à balancer sur les réseaux sociaux la vidéo de leurs ébats, si elle refuse de lui remettre la coquette somme d’argent qu’il lui réclame. De son côté, Bertrand (Denis Podalydès) ne cesse de demander la suppression d’images portant atteinte à la dignité de sa fille, mais personne ne semble l’entendre. Quant à Christine, (Corinne Masiero) chauffeuse VTC, elle aimerait bien mettre la main sur ce diablotin maléfique qui ne retient que les commentaires les plus médiocres laissés par ses clients, alors qu’elle a le sentiment de les chouchouter au maximum.

Copyright Les films du Worso/No Money Productions/France3Cinéma/Scope Pictures

Le hétéroclite ne manque pas de piquant et rend ses lettres de noblesse au genre humain. Constitué d’êtres attachants qui ne s’avouent jamais vaincus, à la fois perdus et volontaires, accablés et entreprenants, surtout pleins de fantaisie, de désinvolture et finalement d’espoir, ils créent sans difficulté une immédiate empathie. Les apparitions fugitives, mais remarquées, de personnages secondaires comme Michel Houellebecq ou Philippe Rebbot, complètent fort à propos ce casting efficace.

Trouver le juste équilibre entre désespoir et dérision, voilà tout la force de conviction de Benoît Delépine et de Gustave Kerven qui, à coup d’humour sardonique et d’observations finement amenées, ont le don de susciter le rire malgré la gravité du sujet.

En mettant une fois encore leur estampille poétique et drôle à nulle autre pareille au service des contradictions sociales, nos deux trublions réalisent un film d’une liberté et d’’une humanité rares.