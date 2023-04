Annie Colère - Blandine Lenoir - critique + test DVD

Résumé : Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

Critique : Tout le monde a encore en mémoire le combat héroïque mené par Simone Veil qui, malgré des débats houleux et même parfois virulents, parvient à faire voter la loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) le 17 janvier 1975. Mais bien peu connaissent l’existence du MLAC, un mouvement illégal créé en 1973, rassemblant aussi bien des militantes demandant la reconnaissance de l’avortement comme acte médical que des médecins qui, grâce à la méthode Farman, (par aspiration) pratiquent déjà des avortements sans risque et sans douleur.

Copyright Aurora Films et Local Films

Découvrant la thèse d’une jeune chercheuse sur le MLAC, Blandine Lenoir, qui s’était déjà indignée du sort réservé au corps des femmes dans Zouzou en 2014, puis un peu plus tard dans Aurore, et sa partenaire d’écriture Axelle Ropert, comprennent qu’elles tiennent là les premiers éléments d’un scénario autour des luttes féministes et de l’agitation politique qui les accompagne dans ces années 70. Elles décident donc de raconter le fonctionnement de ce mouvement qui fait désormais partie de l’histoire politique de la France pour rendre hommage à ces femmes qui se sont battues pour leur liberté et celles de leurs semblables.

Alors que les femmes viennent tout juste d’obtenir le droit d’ouvrir un compte en banque et de signer un contrat de travail sans le consentement de leur mari, Annie (Laure Calamy), ouvrière en usine, femme exemplaire et mère dévouée, est enceinte d’un troisième enfant non désiré. Elle se tourne vers le MLAC qui lui propose non seulement un avortement gratuit et encadré mais aussi un accueil chaleureux, dénué de tout jugement. Fascinée par l’esprit de solidarité qui règne au cœur du collectif, elle le rejoint et en devient l’un des piliers. À travers ses actions se dévoilent la tendresse, le soutien du groupe, l’activisme qui soulage la détresse des femmes et rompt isolement et culpabilité. En même temps, grâce à cette expérience inédite, Annie prend conscience que l’émancipation est à portée de main, d’autant que son mari, lui-même politisé dans son métier, apprécie cette lutte sociale où se mêlent dans un même esprit d’entraide médecins et non-médecins, ouvrières et bourgeoises, provinciales et Parisiennes.

Copyright Aurora Films et Local Films

Pour incarner cette femme ordinaire qui se révèle extraordinaire, il fallait toute la fougue de Laure Calamy qui, une fois encore, attrape à bras le corps ce rôle généreux sans toutefois voler la vedette à ses talentueuses et talentueux partenaires (India Hair, Zita Hanrot et Rosemary Standley mais aussi Damien Chapelle, Yannick Choirat, Éric Caravaca). Soutenus par une mise en scène qui filme avec pudeur et bienveillance des scènes d’avortements jamais sordides et souvent émaillés de notes d’humour, les personnages, unis dans un élan sincère de liberté et d’égalité, nous touchent droit au cœur. La scène où la voix chaude de Rosemary Standley fait office d’anesthésie verbale est bouleversante de beauté.

Il y a quelques mois, sur le même thème L’événement d’Audrey Diwan nous réservait un traitement cru et technique. Annie Colère opte pour une version plus légère et plus décontractée qui pourrait autoriser ses détracteurs à l’assimiler à une vision exagérément idéalisée d’une avancée politique née au forceps. Chacun, suivant sa sensibilité, pourra adhérer à l’un ou l’autre de ces points de vue qui ont néanmoins en commun de rappeler que les batailles sociales ne se gagnent que grâce à l’unité et à la solidarité, et surtout que rien jamais n’est acquis.

Le test DVD

Image :

L’image est au service d’une narration s’apparentant quasiment à un documentaire. Tout concourt à ce sentiment : l’éclairage et la photographie, au service de scènes souvent en intérieur, sont ainsi à saluer.

Son :

Le son est de bonne qualité et joue en faveur de dialogues bien ciselés et de débats en interne au sein d’une antenne du MLAC où l’harmonie règne généralement mais où les éclats de voix s’invitent parfois.

Compléments :

Quatre compléments -et pas des moindres- permettent d’approfondir la réflexion du spectateur sur l’âpre combat pour la légalisation de l’avortement trop longtemps clandestin :

Scènes coupées (quinze minutes) ;

Entretien avec la réalisatrice Blandine Lenoir et deux anciennes militantes du MLAC (Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception), Irène Jouannet et Brigitte Daudu (quatorze minutes) ;

Le film commenté par Blandine Lenoir (qui est à la baguette de Annie Colère) et Lucile Ruault (sa conseillère historique à qui l’on doit de retrouver une restitution fidèle du milieu des années soixante-dix au diapason de l’historicité des faits) ;

Bande-annonce.