Antoinette dans les Cévennes - Caroline Vignal - critique

Résumé : Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Mais au dernier moment, il annule. Sa femme a réservé une randonnée en famille dans les Cévennes avec un âne. Abandonnée, Antoinette décide sur un coup de tête de partir, elle aussi, sur le chemin de Stevenson. A son arrivée, pas de Vladimir, mais un certain Patrick, un âne récalcitrant, qui va l’accompagner dans son singulier périple.....

Critique : Cachée dans le coin d’une pièce, une jeune femme enfile hâtivement une robe longue argentée. Se prépare t-elle pour une soirée ? Pas du tout. Antoinette est institutrice (professeur des écoles, comme on dit aujourd’hui), rejoint ses élèves pour la clôture de la fête de l’école et entonne avec eux le titre de Véronique Sanson Amoureuse, dont les paroles paraissent quelque peu décalées dans la bouche de ses jeunes écoliers. Car amoureuse, elle l’est, du père de l’une de ses élèves et elle entend bien lui faire savoir par tous les moyens. Mais rien ne va se dérouler comme elle l’avait imaginé, et cette randonnée, pleine de découvertes et de surprises qu’elle va effectuer seule, sera l’occasion pour elle d’envisager la vie sous un autre angle.

S’appuyant sur la chronique Voyage avec un âne des les Cévennes, rédigée en 1879 par Robert-Louis Stevenson, la réalisatrice et scénariste Caroline Vignal jette les bases d’une comédie romantique, en mettant en scène un couple peu banal que tout oppose : Antoinette une jeune femme fantasque, et Patrick, un âne qui, comme tout âne qui se respecte, n’en fait qu’à sa tête. Après l’avoir copieusement insulté, l’héroïne découvre que Patrick se fait plus docile, dès lors qu’elle lui parle de sa vie et plus particulièrement de ses déboires avec les hommes qui ont traversé sa vie. Il finit même par manifester son soutien ou sa désapprobation à coups de braiments tonitruants. Peu à peu, une complicité naît entre eux, au point qu’elle se met à redouter le moment de la séparation.

Caroline Vignal choisit de s’éloigner peu à peu de ce récit chevaleresque, pour ne focaliser son attention que sur le personnage d’Antoinette, au point de réduire l’aspect narratif à la portion congrue. Et pourtant, on ne regrette pas d’avoir entamé ce voyage avec cette anti-héroïne qui manie avec la même spontanéité détresse et émerveillement, créant des situations drôles et émouvantes. Avec ce premier grand rôle (elle est de tous les plans), Laure Calamy, que la France entière a découverte dans la série Dix pour cent, puis cet hiver dans Seules les bêtes de Dominik Moll tourné également dans les Cévennes mais en période hivernale, confirme toute l’étendue de son talent et sa capacité à incarner des personnages authentiques, auxquels chacun peut s’identifier. Au milieu de ces paysages magnifiques des Cévennes, les présences d’Eléonore (Olivia Côte, grandiose de dignité) et Vladimir (Benjamin Lavernhe, touchant dans la peau de ce mari lâche et tiraillé) apportent une ultime touche de légèreté à cette quête de soi, riche de péripéties humoristiques.

Dans une nature intacte, le ciel et les champs, baignant dans une lumière apaisante, rivalisent de dégradés de tons verts et bleus. Option judicieuse pour installer un climat chaleureux, où la communion entre les êtres et leur lien avec le paysage facilitent les rencontres. Bien vite, la naïveté et la bienveillance qui émanent d’ Antoinette font d’elle la mascotte du GR. Les regards posés sur son histoire, où s’entremêlent autodérision et humanité, sont l’occasion de dérouler toute la palette des sentiments, à travers une galerie de rôles secondaires, tous plus attachants les uns que les autres.

A l’heure où les voyages lointains sont proscrits, ce périple made in France, qui fait rimer liberté avec convivialité, peut faire office de baume réparateur.