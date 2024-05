Apprendre - Claire Simon - critique

Résumé : APPRENDRE, lever le doigt, ne pas se tromper. Avoir envie que la maîtresse ou le maître nous dise : c’est bien ! Savoir lire, écrire, compter, c’est pas toujours facile … APPRENDRE aux enfants, détecter dans leurs yeux ce qui coince, les encourager, les aider. Les faire lire, chanter… APPRENDRE à se parler dans la cour plutôt que de se battre. APPRENDRE, cela se passe dans une école élémentaire de la République dans une ville de la banlieue parisienne.

Critique : C’est une école au bord de Paris, à Ivry-sur-Seine, l’école Anton Makarento exactement. Les enfants rentrent avec les mamans, le soleil est déjà présent, sans doute abordons-nous le retour des vacances de Pâques, au moment où l’été se fait jour. Claire Simon est présente avec tous ces parents et ces instituteurs qui se préparent à une énième journée de classe. Elle approche ses yeux d’un homme avancé dans sa carrière, le directeur de l’école, qui accueille pour sa première intégration en classe de maternelle, un petit bonhomme silencieux. La maîtresse est avertie, elle attend le bambin pour commencer, et Apprendre s’ouvre pour presque deux heures de rencontres avec des enfants et des instituteurs.

Claire Simon est la grande spécialiste en France du documentaire. Elle nous avait bouleversés avec son dernier film Notre corps qui se plongeait dans la nébuleuse du soin apporté aux femmes, depuis la naissance jusque la mort. Cette fois, elle ne s’intéresse qu’à la vie, la vie naissante avec ces bouts d’enfants qui ont tout à apprendre du monde, des comportements sociaux et de la culture scolaire. La réalisatrice offre un film rassurant, loin des débats moroses sur une jeunesse en perte de repères, perdue dans les téléphones portables et ne connaissant plus les limites du bien et du mal. Claire Simon fabrique un documentaire résolument optimiste. Elle montre des enfants qui lèvent la main, qui réfléchissent. D’autres plus rares sont en peine d’apprentissage, mais peu importe, ce sont des enfants qui trouveront sans doute des supports à leur résilience.

Claire Simon aime l’humanité dans ce qu’elle a de plus sensible. Plus elle avance dans le cinéma, et plus elle se rapproche de l’essentiel. Filmer une école où il n’y a pas de psychodrame, mais seulement des enfants qui jouent, rient, et grandissent, c’est appréhender la vérité du monde. Les cadrages, le montage sont simples, évidents, parce que Claire Simon, forte d’une carrière où elle n’a plus rien à prouver, puise dans le dépouillement la beauté des personnes et de l’univers. Elle entraîne son spectateur à aimer les enfants, et parallèlement les forcer à admirer ces enseignants qui réinventent tous les jours des objets et des méthodes pédagogiques. On comprend que pour des raisons d’économie ou de manque de professionnels, les niveaux sont mélangés, ne facilitant pas le suivi individuel. Pourtant, à quelques reprises, la réalisatrice filme des maîtres et des maîtresses qui s’efforcent dans le brouhaha de la classe d’aider les enfants les plus en difficulté, avec une patience magnifique.

Apprendre refuse toute forme de polémique. C’est un film qui réconcilie avec les institutions scolaires et la jeunesse qui va former le monde de demain. En choisissant une école en proche banlieue parisienne, Claire Simon valorise la multiplicité sociale et culturelle. On parle de religion, de pratiques traditionnelles dans un apaisement sur lequel nous, adultes, nous devrions prendre appui. Certains gamins se revendiquent chrétiens, musulmans athées, et d’autres s’ouvrent à des arc-en-ciel de croyance. Apprendre est un documentaire qui rassure au lieu d’alerter. La réalisatrice prouve que le cinéma n’a pas toujours besoin de crier pour se faire entendre. Il suffit de se plonger dans ce qui fait la vie pour comprendre que demain sera aussi beau qu’hier.

Voilà donc un documentaire qui réenchante le quotidien. Claire Simon, à presque soixante-huit ans, fait un cadeau à ses spectateurs, celui de regarder la vie là où elle se secrète, grandit et se multiplie. Vraiment, Apprendre est un film réparateur et bourré d’amour.