Les bureaux de Dieu - Claire Simon - critique

Résumé : Des femmes qui en reçoivent d’autres dans un centre de planning familial. Les premières exposent aux secondes les raisons pour lesquelles elles ne peuvent ou ne veulent pas donner la vie.

Critique : Les bureaux de Dieu relate des petites histoires de femmes anonymes, diverses de par leur origine et leur culture, qui viennent confier leurs doutes aux conseillères d’un planning familial. Elles veulent avorter ou s’informer sur les moyens de contraception, mais dans tous les cas, elles ont pour point commun d’incarner un malaise social au féminin dans une société phallocrate qui aime les réduire au cliché du sexe faible.

Claire Simon (Ça brûle) fait une radiographie émouvante des pressions dont elles peuvent souffrir, pressions relatives à la maternité et plus généralement à la sexualité, nous plongeant au cœur des tabous socioculturels qui les oppriment. Contraintes professionnelles, matérielles, sentimentales, sexualité, traumas de jeunesse... Le malaise prend des proportions démesurées pour chacune d’entre elles et leurs petits récits deviennent grands, lourds de décisions qui peuvent et qui vont sûrement changer leur existence.

Leurs interlocutrices sont interprétées par un panel de vedettes féminines - Nathalie Baye, Nicole Garcia, Rachida Brakni, Isabelle Carré ou encore Béatrice Dalle -, toutes dévouées au réalisme de l’œuvre, au point de descendre de leur piédestal. Leur rencontre avec des actrices non professionnelles donne naissance à un impressionnant face-à-face et génère une alchimie inédite. Leurs personnages n’ont pas de réponses toutes faites face à la détresse de la femme, mais apportent, de façon différente, une vraie qualité d’écoute, tout en manifestant, chacune à leur manière, un besoin vital de digérer les petits drames auxquels elles assistent avec dévotion, comme Nathalie Baye qui se relaxe en se couchant à même le sol du centre pour décompresser. L’émotion est présente des deux bords et, signe de réussite du métrage, se communique aisément au spectateur, en pleine empathie.

Les bureaux de Dieu, basé sur des entretiens observés entre 2000 et 2007, période où l’entretien préalable à l’IVG était obligatoire, s’inscrit dans le genre du docu-fiction. Ponctué de témoignages d’une véracité marquante, le film dépasse le réalisme des situations pour offrir un pur moment de cinéma socialement engagé grâce au talent de la réalisatrice qui s’attache à rendre cet enchevêtrement de vies éclatées, qui aurait pu être fastidieux, d’une belle fluidité. La cinéaste s’engage ainsi à offrir aux femmes un beau forum d’expression tout à fait fréquentable pour ces messieurs qui n’ont pas encore saisi tous les enjeux liés à la contraception et à la liberté de procréer.