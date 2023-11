Notre corps - Claire Simon - critique

Résumé : « J’ai eu l’occasion de filmer à l’hôpital l’épopée des corps féminins, dans leur diversité, leur singularité, leur beauté tout au long des étapes sur le chemin de la vie. Un parcours de désirs, de peurs, de luttes et d’histoires uniques que chacune est seule à éprouver. Un jour j’ai dû passer devant la caméra. »

Critique : C’est une documentariste qui avance sur le pavé menant à l’hôpital Tenon. Cette cinéaste est non des moindres. Il s’agit de Claire Simon qui depuis si longtemps promène son regard acéré et poétique sur l’humanité. Elle marche, filmant habilement les pieds, qui la conduisent tout droit vers un service de gynécologie où les enfants naissent, les sexes se changent, mais aussi où les vies peuvent se perdre. Notre corps ne révèle pas seulement les traits de la féminité. Claire Simon s’adresse en filigrane à tous les corps qui luttent contre la maladie, ou au contraire se transforment pour donne vie.

Copyright Dulac Distribution

Le cinéma de Claire Simon est épars. Il navigue de la fiction au documentaire, empruntant le registre social, dramatique ou comique. Cette fois, Notre corps se veut à la fois une œuvre universelle sur le destin de tous en matière de vie et de mortalité, mais aussi une œuvre très personnelle qui croise le témoignage de sa productrice et son propre parcours dans un service d’oncologie. Elle porte à bout de bras la caméra, alternant des visages, des images de couloir où les soignants courent, et des bouts de parc qui siège au milieu de l’hôpital. Jamais on n’aura filmé de si près l’humanité. Claire offre des espaces de dialogue avec les médecins et les patients, sans que jamais elle ne sombre dans le voyeurisme. Même les scènes d’opération chirurgicale sont filmées avec dignité et respect. Le corps des patientes est traversé par des techniques incroyables, dans un seul but : rendre ou donner la vie. Il faut une très grande générosité pour parvenir à recueillir ces morceaux de parole, ces larmes qui surgissent du coin de l’œil et le récit parfois tragique de la maladie.

Copyright Dulac Distribution

Le projet de la cinéaste traverse tous les âges de la vie. D’abord, elle ouvre le chemin sur un adolescent qui est déterminé à rendre à son corps, son dessein de masculinité. Puis, elle va à la rencontre des couples qui luttent contre la fertilité, ceux qui offrent la vie à des petits êtres merveilleux à peine sortis du vagin. Enfin, avec une immense pudeur, elle va à la rencontre de femmes malades, très malades, au point pour l’une d’entre elles, de se résigner à mourir. Notre corps est un film sur la vie : la vie qui commence, la vie qui flanche, la vie qui recommence ou se termine. Claire Simon semble proposer un film comme un témoignage de son existence de femme, de cinéaste, qui se confond avec celui de ces patientes se remettant totalement à leurs médecins. Il faut d’ailleurs saluer la part belle donnée aux soignants. Leur humanité, le soin apporté à l’autre sont immenses, face à des femmes, des mères qui se battent en silence.

Copyright Dulac Distribution

Notre corps marquera les sorties cinématographiques de l’année 2023. Plus profondément, le documentaire offre une fenêtre sur le monde intime et universel de patientes, à commencer par la réalisatrice elle-même, dont la voix un peu tremblante commente avec grâce le droit à la vie et à l’intégrité physique et psychologique des femmes. Un immense chef-d’œuvre.