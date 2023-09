Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers - Aitch Alberto - critique

Résumé : 1987, El Paso. Aristote (Max Pelayo) et Dante (Reese Gonzales), deux adolescents de la communauté mexicaine, qui n’ont pourtant rien en commun, vont se rencontrer autour d’une piscine publique.

Critique : Les deux garçons s’apprécient beaucoup et passent beaucoup de temps ensemble. Le premier apprenant au second à nager. Mais autant Dante, issu d’une famille aisée, montre son attirance pour Aristote, autant ce dernier, d’un milieu modeste, refuse de voir dans leur relation, autre chose qu’une amitié très chère.

Adapté du best-seller éponyme de Benjamin Alire Saénz, le récit, beaucoup plus modeste et lisse que ne le laisse prédire son titre un peu pompeux, reste justement dans des limites très sages, voire à la limite d’une certaine naïveté.

Si la relation tout en nuances des deux garçons est tout à fait juste et parfois touchante, la représentation de leurs familles restent très convenue, à la limite de la caricature de l’american way of life version latinos bien intégrés.

Restent, et ce ne sont pas les moindres qualités de ce film, une bande-son qui fait honneur à une belle liste de tubes des années 1980, et un duo de jeunes acteurs tout à fait étonnant. Max Pelayo, un peu rockeur à la coiffure impeccable ; et un tout doux et fragile Reese Gonzales, aux improbables tenues bigarrées de l’époque.

La réalisatrice Aitch Alberto n’exclut pas de mettre en scène dans l’avenir l’opus deux des aventures de ces deux adolescents, également écrit par Benjamin Alire Saénz : Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde...À suivre.