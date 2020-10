Au bois - Charline Collette - critique du livre

Résumé : Pour les besoins de ce livre, Charline Collette a recueilli de nombreux témoignages dont la diversité permet d’aborder un grand nombre de thématiques : ainsi des souvenirs historiques croisent des évocations de jeux enfantins ou des récits plus intrigants. Toutes ces histoires se rassemblent dans l’ambition de mettre en scène un rapport intime avec la nature, une confrontation entre l’homme et la forêt. Elles puisent leur force et leur poésie dans l’authenticité qui s’en dégage et qui formule une célébration de l’anecdote, de la beauté ordinaire qui habite la forêt et s’expose sous de multiples formes. Véritable trésor de fraîcheur, les différents récits nous font sentir le bien-être de se trouver au milieu de ces paysages, à l’affût des variations du panorama et de la vie qu’ils abritent.

Critique : Pour organiser les histoires, l’autrice a choisi de les regrouper par période temporelle, en fonction des saisons de l’année (donc en quatre chapitres). Cette structure est on ne peut plus pertinente, tant la nature vit avec les saisons, tant elle se modifie en fonction des évolutions météorologiques et des différents cycles de la vie animale et végétale. Au sein même de ces chapitres, des histoires peuvent être chronologiquement très éloignées, et ces confrontations pour le moins fertiles construisent subtilement un discours sociologique, historique et surtout écologique. La nature impose son rythme au monde et à l’ouvrage et les hommes, qui la respectent, suivent ce mouvement et participent à cette harmonie. Il s’en dégage une véritable ode à ce contact essentiel, à cette écoute sensible d’un monde sauvage qui évolue doucement et tranquillement. Le choix de la première histoire peut juste se révéler dommageable : alors que les différents récits puisent leur force de leur authenticité, celui qui introduit le recueil est le seul qui adopte un ton ouvertement fantaisiste. Cette entrée déroute un peu et aurait pu gagner en pertinence et en poésie, placée un peu plus loin : le second degré qui en fait le sel ne peut véritablement prendre qu’à partir du moment où l’esprit du lecteur a parfaitement perçu l’entreprise de témoignage engagée par l’illustratrice. Bien entendu, cela ne gâche en rien plaisir de lecture que l’on ressent à travers le parcours de ces pages, et l’on se plonge vite dans le lyrisme propre à chaque histoire.

Copyight Charline Collette/Les fourmis rouges

Le dessin de Charline Collette est simple et terriblement ingénieux. Son trait respire, invente de nouvelles formes, évite le didactisme, tout en demeurant très compréhensible. Si, par rapport à ses précédents ouvrages, l’auteure sacrifie quelque peu son travail particulièrement intéressant de la matière (mais que l’on retrouve dans chaque interlude dans de somptueux paysages), elle gagne considérablement en intelligence graphique, même si on pourrait lui reprocher un rapport texte/image qui frise la redondance et aurait gagné à plus de souplesse. Ses planches sont remarquables en tout point, se laissent parcourir avec un réel plaisir et devraient enchanter les jeunes lecteurs, comme les moins jeunes : elles communiquent l’envie de partir dans de longues randonnées en forêt, pour se reconnecter avec l’essentiel. À noter que, pour ce livre, Charline Colette a récemment reçu le prestigieux prix Révélation « Livre Jeunesse » de l’ADAGP.

Copyright Charline Collette/Les fourmis rouges