Au bonheur des dames - André Cayatte - critique

Le 8 octobre 2025
Adaptation faible du roman d’Émile Zola desservie de plus par l’interprétation datée de Blanchette Brunoy et d’Albert Préjean.
- Réalisateur : André Cayatte
- Acteurs : Michel Simon, Suzy Prim, Albert Préjean, Jean Tissier, Catherine Fonteney, Maximilienne, Pierre Bertin, Blanchette Brunoy, Juliette Faber, René Blancard, Georges Chamarat, Santa Relli
- Genre : Drame, Noir et blanc
- Nationalité : Français
- Distributeur : Films Sonores Tobis
- Durée : 1h28mn
- Date de sortie : 20 juillet 1943
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Denise (Blanchette Brunoy), accompagnée de deux frères, arrive à Paris pour tenter sa chance. Ils se rendent au magasin de tissus "Au vieil Elbeuf" tenu par son oncle (Michel Simon).
Critique : Le vieux Baudu, qui avait jadis proposé d’accueillir ses neveux, est beaucoup moins enthousiaste. Sa maison périclite au profit du grand magasin "Au bonheur des dames" qui s’est installé sur le trottoir d’en face. Alors que ce dernier a fait d’Octave Mouret (Albert Préjean), le propriétaire du "Bonheur", son ennemi personnel, Denise, qui n’a guère d’autre choix, s’y fait embaucher.
On va ainsi découvrir la fourmilière et l’envers du décor de ce monstre nouveau de la grande distribution. Par comparaison, la boutique, étroite, sombre et poussiéreuse du "Vieil Elbeuf" semble vouer à disparaître.
Si l’histoire solide, issue du roman d’Émile Zola, reste captivante et très bien agencée, le film pêche par sa mise en scène sans relief et trop portée sur le mélodrame. Il s’agit du deuxième film d’André Cayatte, qui a toujours su trouver des sujets forts, mais les a assortis de réalisations souvent trop appuyées.
Si Michel Simon, vieillard acariâtre qui devient pathétique, Suzy Prim, riche intrigante insupportable, et Jean Tissier, chef en second cauteleux et fourbe, sont remarquables, on ne peut pas en dire autant du couple vedette qui affaiblit très sensiblement l’ensemble : Albert Préjean, trop vieux pour le rôle, qui surjoue le joli cœur ; et Blanchette Brunoy, fausse oie blanche et vraie tête à claques !
- Copyright Continental Films
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.