Au bonheur des dames - André Cayatte - critique

Résumé : Denise (Blanchette Brunoy), accompagnée de deux frères, arrive à Paris pour tenter sa chance. Ils se rendent au magasin de tissus "Au vieil Elbeuf" tenu par son oncle (Michel Simon).

Critique : Le vieux Baudu, qui avait jadis proposé d’accueillir ses neveux, est beaucoup moins enthousiaste. Sa maison périclite au profit du grand magasin "Au bonheur des dames" qui s’est installé sur le trottoir d’en face. Alors que ce dernier a fait d’Octave Mouret (Albert Préjean), le propriétaire du "Bonheur", son ennemi personnel, Denise, qui n’a guère d’autre choix, s’y fait embaucher.

On va ainsi découvrir la fourmilière et l’envers du décor de ce monstre nouveau de la grande distribution. Par comparaison, la boutique, étroite, sombre et poussiéreuse du "Vieil Elbeuf" semble vouer à disparaître.

Si l’histoire solide, issue du roman d’Émile Zola, reste captivante et très bien agencée, le film pêche par sa mise en scène sans relief et trop portée sur le mélodrame. Il s’agit du deuxième film d’André Cayatte, qui a toujours su trouver des sujets forts, mais les a assortis de réalisations souvent trop appuyées.

Si Michel Simon, vieillard acariâtre qui devient pathétique, Suzy Prim, riche intrigante insupportable, et Jean Tissier, chef en second cauteleux et fourbe, sont remarquables, on ne peut pas en dire autant du couple vedette qui affaiblit très sensiblement l’ensemble : Albert Préjean, trop vieux pour le rôle, qui surjoue le joli cœur ; et Blanchette Brunoy, fausse oie blanche et vraie tête à claques !