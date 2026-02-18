Au-delà de Katmandou - Alexander Murphy - critique

Résumé : Installées à Katmandou, Jamuna et Anmuna retournent dans leur village natal, perché dans les hauteurs de l’Himalaya. Les deux sœurs viennent prendre part avec leur famille à la périlleuse récolte du yarsagumba, une créature rare, mi-champignon, mi-insecte, dont la valeur dépasse aujourd’hui celle de l’or. Pour Jamuna, cette quête sur sa terre d’origine, incarnant l’espoir d’un nouveau départ, est aussi l’occasion de retrouvailles, de réparations et d’un adieu qui la libèrera enfin.

Critique : Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Alexander Murphy ne se contente pas de filmer l’ascension de deux sœurs dans les montagnes du Népal, à la recherche d’un mystérieux insecte-plante. Le documentariste saisit la vie dans une succession d’images d’une véritable splendeur. Au-delà de Katmandou a tous les airs d’un film de voyage où un soin particulier est apporté à la photographie qui donne à voir des paysages absolument magnifiques. Mais il y a surtout Jamuna et Anmuna, deux sœurs unies comme les doigts d’une seule main qui, à travers cette Odyssée, mettent à l’épreuve la solidité de leur lien. On se demande comment le cinéaste est parvenu d’ailleurs à la fois à capter la beauté des paysages et saisir la bouleversante relation qui unit les deux jeunes filles. En ce sens, le film assume une mise en scène volontairement expressive où Alexander Murphy décide de raconter une histoire qui témoigne d’une dimension initiatique.

Au-delà de Katmandou est un beau film, très soigné, mais peut-être un peu trop, ce qui paradoxalement limite la spontanéité du propos. Force est de constater que, la musique très évocatrice aidant, le spectateur est totalement subjugué par ces plans larges qui apportent aux paysages une dimension presque féérique. Les vêtements traditionnels des personnes que les deux jeunes filles rencontrent sur leur route rajoute à cet éblouissement de couleurs et de lumière. Alexander Murphy investit depuis son premier court-métrage (Kieli Bi - Femme qui lève le vent) une texture autant ethnologique qu’esthétique dans un cinéma documentaire qui cherche à rassembler les peuples, aussi différents soient-ils.

Ce qui demeure fascinant dans un documentaire cinématographique demeure le choix opéré par le cinéaste dans les kilomètres de rushs, afin de construire son récit. De temps en temps, Alexander Murphy donne des repères en inscrivant sur l’écran les villes où les deux voyageuses arrivent. Mais on imagine le très long travail pour poser la caméra, accrocher la lumière et surtout permettre aux deux protagonistes de trouver, dans leur périple, un écrin romanesque. Car Au-delà de Katmandou n’est pas qu’un documentaire : il s’invite comme un récit qui pourrait tout avoir l’air d’une fiction. Le cheminement spirituel et initiatique qu’entament Jamuna et Anmuna emprunte les ressorts narratifs du roman, avec ces vastes étendues sauvages ou ces rencontres impromptues qui semblent des descriptions du réel, à la manière de Flaubert.

Le merveilleux prend aussi sa part dans la fiction qui n’en est pas une. En effet, qui a déjà entendu parler de ce yarsagumba, une espèce de créature animale, semblable à une racine ou un champignon ? Ce champignon chenille vaut tout l’or du monde, mais bien au-delà de sa rareté ; il est pour les deux jeunes filles la promesse d’un futur meilleur où leur émancipation sociale et culturelle sera effective. Elles avancent vers la terre de leurs ancêtres, après avoir quitté la capharnaüm de Katmandou, qui tranche tellement avec la beauté des paysages sauvages.

Au-delà de Katmandou est une invitation aussi sauvage que poétique à travers les mystères du Népal. Et surtout, on y trouve fin très sensible où les deux sœurs révèlent le véritable sens de leur quête, dans l’infinie beauté du monde.