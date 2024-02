Au fil des saisons - Hanna Ladoul, Marco La Via - critique

Résumé : Charlie, vingt-et-un ans, étudiante revient dans la ferme familiale en Virginie pour aider sa mère qui est souffrante. Elles ont une vision différente de la vie : Charlie étudie la finance tandis que Laura gère un élevage de poules. Après une longue absence, Solange, la mère de Laura, grand-mère de Charlie, débarque à la ferme… Elle est française, féministe et excentrique. Solange a quitté l’Amérique alors que sa fille était encore une enfant et elles ne se sont jamais beaucoup revues. Ces trois femmes, que rien ne semble rapprocher, réussiront-elles à vivre ensemble ?

Critique : Au fil des saisons, comme le titre l’indique, s’écoule sur les quatre saisons de l’année avec, au cœur du récit, l’apprivoisement de trois femmes, une grand-mère, une mère malade du cancer et une petite-fille qui aborde les vingt-et-un ans. L’occasion est faite pour nous rappeler de l’interprétation magistrale de Catherine Deneuve dans une œuvre importante d’André Téchiné, Ma saison préférée, où, à sa manière, le temps familial s’ancrait dans le passage des mois. Le récit s’invite dans un environnement champêtre, avec cette mère qui décide de consacrer sa vie professionnelle à l’élevage des poules. Les couleurs sont gaies, lumineuses même, jusqu’à la maison qui ressemble à un petit château pour les poupées.

La métaphore est facile, mais Au fil des saisons ne casse pas trois pattes à une poule ! Pour autant, le propos est vraiment plaisant, sensible, avec ces trois comédiennes qui, chacune à leur manière, témoignent d’une génération différente, unies par le besoin de clarifier leur passé et les nœuds de leur relation, souvent complexes. La mère et la fille s’exilent dans un bout de campagne, l’une pour fuir la maladie, et l’autre pour terminer ses études. Quand elles ne se disputent pas, elles sont prises par une passion agricole, sans aucun doute, très éloignée des réalités du métier de paysan. Il y a d’ailleurs comme une sorte de provocation, à l’heure où les agriculteurs sont vent debout contre la manière dont les distributeurs les traitent, de donner à voir une vie campagnarde des plus romantiques. On se croirait deux siècles en arrière, aux temps de la Petite Fadette où la vie rurale rimait avec poésie et simplicité. La grand-mère débarque brusquement dans ce petit havre de sérénité, remettant en cause soudain la tiédeur des sentiments. Et comme il faut un peu de piquant à tout cela, la fièvre aviaire s’invite au milieu de leur existence, et particulièrement celle des poules que les femmes vont tenter de sauver des injonctions de l’État à les faire disparaître.

Au fil des saisons ne révolutionnera pas l’art cinématographique. La mise en scène classique colle parfaitement à un récit champêtre. On est peut-être un peu gêné par le travail de l’étalonnage, tant les couleurs sont criardes, rajoutant évidemment au souhait des réalisateurs de verser dans le conte romantique. Tout est un peu surjoué, même si, en fin de compte, le spectateur se laisse emporter malgré lui dans la tendresse des sentiments, et la beauté toute simple de ces trois femmes qui apprennent à vivre ensemble et se connaître. Au fil des saisons est un long-métrage qui s’adresse aux familles, d’autant quand on a des choses à se dire et que les mots sont insuffisants. Les spectateurs peu soucieux de formalisme cinématographique y trouveront largement leur compte et ressortiront avec l’idée que la vie n’est pas si mauvaise que ça.