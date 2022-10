Aya - Simon Coulibaly Gillard - critique

Résumé : Au large de la Côte d’Ivoire, une petite île est petit à petit grignotée par la mer. Aya (Marie-Josée Kokora), une adolescente, affirme qu’elle ne quittera jamais ce lieu.

Critique : La jeune Aya, rêveuse et quelque peu rebelle, vit avec sa mère et son jeune frère encore bébé. On apprend que son père est mort récemment. Sur l’île très pauvre où l’on vit principalement de la pêche, on sait que le départ est inexorable. Aya, dans la fougue de sa jeunesse, prêtant d’intérêt à peu de choses, pense qu’avec sa seule volonté, elle pourra rester sur son lieu de naissance.

Copyright Michigan Films/Kidam/Dérives

Le long métrage s’étire lentement et presque nonchalamment, en suivant les journées plutôt mornes de la jeune fille, qui alternent entre farniente, chamailleries avec sa mère ou ses amis et petits travaux ménagers.

Malgré les belles images de l’île et de la mer, l’ennui pointe vite avec de trop nombreuses scènes quasi documentaires et l’on reste intrigué avec quelques autres, énigmatiques, dont on a parfois de mal à saisir le vrai sens. La lenteur contemplative du récit finit par nuire à l’ensemble.

A contrario, la séquence finale, rapide et bruyante, contrastant curieusement avec le reste, nous apprend peu et se trouve expédiée en moins de dix minutes, comme en attente d’un second film.

Le film a été présenté au festival de Cannes 2021 dans la section ACID.