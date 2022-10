Barbara - Le test DVD

Sortie DVD et blu-ray de la cinquième collaboration du duo Christian Petzold/Nina Hoss qui a conquis les spectateurs allemands et français.



L’argument : Été 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre dans un hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir passer à l’Ouest, elle est mutée par les autorités dans une clinique de province, au milieu de nulle part. Tandis que son amant Jörg, qui vit à l’Ouest, prépare son évasion, Barbara est troublée par l’attention que lui porte André, le médecin-chef de l’hôpital. La confiance professionnelle qu’il lui accorde, ses attentions, son sourire... Est-il amoureux d’elle ? Est-il chargé de l’espionner ?



Notre avis : Inspiré de la nouvelle homonyme (1936) de Hermann Broch originellement située dans les années 20 et habilement transposée dans la RDA agonisante, Barbara évite les clichés et les pièges de la reconstitution folklorique pour mettre en place un étrange jeu amoureux basé sur la défiance réciproque dans un monde de suspicion généralisée. La mise en scène virtuose et épurée de Petzold, ennemi déclaré de l’effusion et du discours explicatif, installe par touches discrètes mais fermes une angoisse insidieuse dans une ambiance bucolique et fait naître l’émotion en s’appliquant à la déjouer.

Dans ce jeu de la rétention il est admirablement secondé, pour la cinquième fois, par l’admirable Nina Hoss, aussi spectrale (son masque blafard dans l’avant dernière séquence) et en même temps vibrante que dans Toter Mann, Wolfsburg, Yella ou Jerichow. Car nous sommes une fois de plus aux marges du fantastique (c’est aussi, d’une certaine manière, une histoire de fantôme revenant à la vie).

L’alchimie subtile mais efficace de Barbara a conquis les jurés du Festival de Berlin (Ours d’Argent de la meilleure mise en scène) et les spectateurs allemands (354.225 entrées quatre mois après sa sortie selon la Filmförderungsanstalt, mais le film était toujours à l’affiche en août). Franc succès également en France où le film a déjà été vu par près de 300 000 spectateurs.

Nina Hoss dans Barbara (Christian Petzold 2011)

Le DVD



Barbara - Le DVD

Après son franc succès en salles le film de Petzold bénéficie d’une irréprochable édition DVD/blu-ray.



Les suppléments



Deux documentaires en HD, de 25 minutes chacun, apportent un précieux éclairage sur le film :

Regard sur Barbara : le journaliste Xavier Leherpeur analyse avec un enthousiasme communicatif et une indéniable perspicacité quatre scènes clés.

Dans les pas de Barbara : au cours d’un passionnant entretien Christian Petzold explique les partis pris adoptés pour mettre en scène cette drôle d’histoire d’amour dans un environnement où la suspicion généralisée et la nécessité de se défier de l’autre peuvent créer paradoxalement un espace de complicité enjouée. Il dit aussi toute son admiration pour Nina Hoss qu’il déclare ne toujours pas connaître après cinq films tournés ensemble. Les interventions de l’actrice sont également très intéressantes.



Image



Netteté sans faille, franchise des couleurs : le report irréprochable rend parfaitement justice à la magnifique photo de Hans Fromm qui réussit à être d’une beauté saisissante sans tomber dans le piège de la joliesse.



Son



Le Dolby 5.1 permet d’apprécier le remarquable travail d’ambiance sonore réalisé par Andrea Mücke-Niesytka et Dominik Schleier pour recréer le son RDA, ce silence d’un monde encore bucolique où tout bruit (par exemple ceux d’un trousseau de clés ou des rares moteurs de voitures) prend un relief particulier, menaçant.

La VF est très correcte mais nuit quand même fortement à l’impact du film et à la pertinence de son propos.

Signalons que ces remarques s’appuient sur la vision de l’excellente édition DVD, la version blu-ray ne nous ayant pas été fournie.