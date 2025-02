Be with Me - Eric Khoo - critique

Résumé : Un mariage d’histoires construites autour des thèmes de l’amour, de l’espoir et du destin. Les personnages mènent des vies séparées, mais sont liés par un même désir : vivre auprès de l’être aimé.

Critique : Le cinéma de Singapour manquait d’une œuvre de référence. C’est désormais chose faite avec ce petit bijou de délicatesse et d’humanité. Trois histoires d’amour sont liées dans une mise en scène minimaliste et un style épuré. Deux adolescentes qui se vouent une passion contrariée par SMS interposés et un gros agent de sécurité sous le charme d’une belle femme d’affaires sont les protagonistes des deux premières intrigues qui s’entremêlent avec finesse et élégance. Mais c’est surtout la troisième histoire qui constitue l’un des sommets du cinéma asiatique. Le personnage principal est incarné par Theresa Poh Lin Chan, actrice non professionnelle qui aurait mérité, s’il existait, le prix d’interprétation féminine de la Quinzaine des Réalisateurs. On suit d’abord son existence dans une approche documentaire : sourde et aveugle depuis son enfance, elle donne elle-même des cours de rééducation dans un centre pour enfants et nous fait partager sa passion pour la cuisine : son sens olfactif lui fait concocter de petits plats auxquels ne sera pas insensible un vieux veuf qui reprendra goût à la vie. La fusion entre le documentaire et la fiction trouve son harmonie dans la chronique cette vie non ordinaire, avec des non-dits et un style contemplatif qui évitent toute suspicion de chantage à l’émotion que pareil sujet aurait pu amener. Quelque part entre Place aux jeunes / Make Way for Tomorrow (Leo McCarey, 1937) pour sa description du troisième âge et Le festin de Babette pour son hymne à la convivialité, Be with Me est un chef-d’œuvre du cinéma intimiste.