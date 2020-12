Belle et Sébastien 3 - le dernier chapitre - la critique du film

Résumé : Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits...

Critique : Après la respectable escapade nature de Nicolas Vanier en 2013, suivie de la version aventure de Philippe Duguay deux ans plus tard, Clovis Cornillac (plus connu pour ses talents de comédien que de réalisateur) s’attaque sans grand génie à la troisième mouture cinématographique de la cultissime série télévisée imaginée par Cécile Aubry dans les années 60.

Sébastien a grandi et mûri. C’en est fini des mignonneries. Il est temps de le confronter à la vie et à son lot d’injustices. Quoi de mieux (ou plutôt de pire) alors que de s’en prendre à sa meilleure amie, la chienne Belle, et de laisser planer l’idée d’un combat révélateur de l’éclosion de la personnalité de ce jeune garçon qui nous est devenu familier au fur et à mesure des péripéties des films précédents.

De derrière les montagnes surgit brusquement un énorme engin proche du blindé militaire, muni de chenilles menaçantes visiblement prêtes à écraser tout ce qui se trouve sur son passage, d’autant plus impressionnant qu’il semble vide de toute présence humaine.

Le temps de laisser le doute s’installer, en sort tel le diable tout de noir vêtu, coiffé d’un chapeau de cow-boy et chaussé de bottes un homme au regard torve et au ton peu engageant, auquel Clovis Cornillac semble prendre un malin plaisir à prêter ses traits. Le récit laisse alors entrevoir quelques promesses de western enneigé avec son héros, son vilain et ses poursuites haletantes dans une nature vierge, promesses vite déçues faute d’action et de cohérence. On ignore les motivations de ce personnage maléfique à vouloir se montrer si hargneux et le prétexte de son ex-appartenance au nazisme (l’action se déroule juste après la guerre) pour justifier sa cruauté tourne à la caricature. Il incarne la méchanceté gratuite posée là au milieu d’un récit qui hésite sans cesse entre conte inabouti et thriller mollasson.

Une mise en scène sans surprise nous laisse le temps d’admirer les montagnes magnifiquement ensoleillées et les maisons typiques de cette région sauvage de la Haute Maurienne, pendant que quelques rebondissements gentillets et prévisibles peinent à maintenir un suspense auquel on ne s’intéresse déjà plus. Si les amateurs de frissons resteront sur leur faim, les amis des animaux se délecteront sans nul doute de la contemplation de ces adorables boules de poils vives et soyeuses que sont les chiots de Belle, cette dernière restant sans conteste le plus bel atout de ce film linéaire. Dans un dernier sursaut, on se prend d’intérêt pour cette bluette senior pleine de vie et de bon sens que nous offrent César (Tchéky Karyo) et Madeleine (Anne Benoît au talent trop peu exploité) face à l’inéluctable avancée de la vie. L’image finale d’un Sébastien en partance pour un nouveau continent signe raisonnablement la conclusion d’une saga exploitée jusqu’à n’en plus pouvoir.