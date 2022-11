Couleurs de l’incendie - Clovis Cornillac - critique

Résumé : Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.

Critique : Madeleine, en même temps qu’elle enterre son père, voit son enfant s’élancer du balcon de la luxueuse demeure et s’écraser sur le tombeau paternel. C’est ainsi que démarre l’incroyable Couleurs de l’incendie, qui entraîne son spectateur dans les tribulations vengeresses d’une nouvelle héritière, trompée par ses plus proches conseillers. On ne peut pas dire que le film manque de rythme. Le récit est mené de main de maître, grâce évidemment à l’imagination foisonnante de Pierre Lemaitre et le sens de la conduite d’acteur de Clovis Cornillac. Le comédien et réalisateur excelle dans un projet casse-gueule d’autant que le spectateur a en tête le superbe Au revoir là-haut du non moins génial Dupontel.

Il ne faut surtout pas attendre de ce récit une pâle copie du long-métrage de Dupontel. La mise en scène est plus classique, linéaire. Le propos se veut léger et grave à la fois, jouant avec le rythme et le stress. Il y a dans ce joyeux numéro du rire, de l’aventure, des tensions, bref beaucoup de plaisir. Il faut dire aussi que tous les comédiens sont remarquables, à commencer par le quatuor incarné par Léa Drucker, Olivier Gourmet, Benoît Poelvoorde et Clovis Cornillac lui-même. Les acteurs assument la théâtralité de la mise en scène, renforçant les traits parfois grossiers des personnages. On goûte avec délectation les manigances que s’imposent les personnages, tous plus ou moins hantés par le désir vénal. Même l’héroïne principale n’est pas exempte de manipulation, sinon qu’elle est sauvée par la bonté qui l’étreint.

Les personnages secondaires ne manquent pas de piment non plus. Ainsi Fanny Ardant interprète une cantatrice vieillissante, avide de réussite et de reconnaissance. En fait, Couleurs de l’incendie constitue une fable grandeur nature sur la vanité, l’ambition démesurée et la convoitise. Le récit est très ancré dans la tradition du roman français à la Balzac : les personnages se dépêtrent avec leurs penchants les plus noirs, cultivant le mépris pour assouvir leur insatiable goût de l’argent.

L’indéniable réussite du film réside aussi dans l’attention particulière qui est faite aux décors et costumes. Les comédiens semblent se délecter de cette ambiance d’après-Première Guerre mondiale et de ce Paris mondain et décalé. Voilà une œuvre complètement conçue pour le seul plaisir du spectateur et qui trouvera sans le moindre doute un public diversifié, familial et enjoué.