Ouverture de la 22e édition de l’Arras Film Festival

News : C’est face à une salle comble que le délégué général Eric Miot et le journaliste Xavier Leherpeur ont donné le coup d’envoi de cette nouvelle édition.

Après avoir rappelé que dès ce samedi, six des neuf films de la compétition 2020 qui n’avaient pu être projetés en salle seraient proposés au public, ils ont retracé les grandes lignes de l’édition 2021 :

Fanny Ardant et Claude Lelouch seront mis à l’honneur : rencontres, leçon de cinéma, avant-première et sélection de films se déclineront autour de ces deux prestigieux invités.

Un florilège d’avant-premières, une compétition de films européens, un focus sur le cinéma ukrainien attendent les spectateurs.

Un volet important est consacré aux films pour les enfants et les familles.

Enfin, la rétrospective du Titanic à la Tour infernale permettra de revoir sept films culte des années 70 et deux films rares consacrés au naufrage du célèbre paquebot.

Pour ouvrir ce festival placé sous le signe de la bonne humeur, il fallait bien un film léger et coloré. Pari réussi avec C’est magnifique de et avec Clovis Cornillac (venu le présenter), Alice Pol et Lilou Fogli : un conte moderne qui, avec une bienveillance touchante, oppose un jeune homme trop naïf à la cruauté du monde.

Nul doute que ces neuf jours de festival révéleront bien d’autres pépites.