Bertrand Blier, Cruelle beauté – Vincent Roussel - critique du livre

Résumé : {Bertrand Blier, Cruelle beauté} nous entraîne à la découverte du cinéma de Bertrand Blier. De {Hitler, connais pas...}, son premier documentaire en 1963, jusqu’à {Convoi exceptionnel}, son dernier film sorti en 2019, ce livre analyse l’œuvre et les thèmes qui hantent le cinéma si particulier de Blier.

Critique : Redécouvrir Bertrand Blier par le petit bout de la lorgnette, par ses films si étranges, voilà l’enjeu de ce recueil. Cet auteur-réalisateur reste, vu de l’extérieur, un franc-tireur qui nous offre parfois des coups de maître, et parfois des longs métrages moins réussis, auxquels on trouve qu’il manque quelque chose. Vincent Roussel nous propose de creuser dans ces productions et d’en comprendre les rouages, les réussites et les ratés. Il s’attarde suffisamment pour faire apparaître les hantises de Blier, qui parcourent toute son œuvre, que ce soit dans ces scénarios ou dans sa mise en scène.

Car si certains admirent son verbe, la truculence de ses dialogues, oscillant entre mots crus et poésie inattendue, on oublie souvent le travail de réalisateur de cet artiste. Ce travail-là, Vincent Roussel nous le pointe au hasard des compositions de plans, des mouvements de caméras, des cadrages issus de ses films.

Il aborde aussi l’influence de Blier dans le paysage cinématographique français, au travers des articles écrits sur lui, des entrées au box-office, de l’amour ou du rejet du public et de la critique, selon les périodes.

La passion de Vincent Roussel se sent, à tel point que parfois, on se prend à relire pour la troisième fois dans le livre certaines anecdotes de tournages, certaines idées de l’artiste, comme celle de faire débarquer Mozart en tenue du dix-huitième dans un salon, pour parler à ses héros. Cette trouvaille montre bien tout le décalage que Blier manie dans ses récits. Décalage dans les dialogues, la mise en scène, mais aussi dans la narration. Fondé sur l’ellipse, les incursions oniriques, les boucles, le cinéma de cet auteur est souvent surprenant, inattendu et c’est pour cela que nous sommes nombreux à nous souvenir de nos premières rencontres avec ces films. Que vous ayez vu en salle Tenue de Soirée, suite au prix attribué à Michel Blanc à Cannes, que vous soyez tombé à la télévision sur Buffet Froid dans une rétrospective Arte, que vous ayez découvert Le Bruit des glaçons, intrigué par le titre et le duo Dupontel et Dujardin, ou encore que, plus jeune, vous soyez tombé sur Notre histoire, diffusé par la deuxième chaîne qui s’appelait à l’époque Antenne 2, vous aurez été forcément marqué par un élément, cette narration décalée, ces dialogues à la limite de l’absurde ou quelque chose d’autre de plus souterrain.

C’est ce quelque chose que Vincent Roussel déterre pour nous, le faisant remonter des films, scénarios, romans et pièces de théâtre de Blier. Et c’est ce quelque chose que l’on découvre à ses côtés, c’est ce petit supplément qui vous donnera envie de retourner voir des long métrages du metteur en scène, récents ou anciens, afin de mieux saisir cet élément mystérieux, insondable, que l’on pourrait appeler la beauté du cinéma.

Bertrand Blier, Cruelle beauté est un livre passionnant, qui revient sur les réussites et les échecs cinématographiques d’un véritable créateur, se penchant autant sur la mise en scène que sur la narration, sur les dialogues que sur les thèmes d’un réalisateur, qui a vécu et partagé plus de cinquante ans de cinéma avec nous.